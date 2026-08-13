Башкирия стала ключевым участником нового этапа проекта «Амбассадоры рек»

Проект «Амбассадоры рек», который развивается при поддержке Фонда президентских грантов, охватит Республику Башкортостан и муниципалитеты Саратовской, Самарской, Волгоградской, Ярославской и Нижегородской областей. Башкортостан выступает в числе пилотных территорий — именно здесь эковолонтёрское движение планируют вывести на новый системный уровень.

«Амбассадоры рек» развивают идеи всероссийского проекта «Водорослям крышка»: сбор пластиковых крышечек остаётся важной частью инициативы, но теперь акцент смещается на масштабную просветительскую деятельность.

В течение года в регионах‑участниках будет выстроена системная работа: педагоги пройдут обучение и получат комплект методических материалов. В школах и детских садах организуют экоуроки, проведут тематические квесты и акции по сбору крышек. Завершающими событиями этапа станут зональные форумы, экофестивали, а также публичные выпуски мальков в водоёмы регионов.

Как отметил министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов, республика — не просто участник проекта, а один из его ключевых драйверов. Результаты предыдущих этапов подтверждают высокий интерес жителей к экологическим инициативам: на переработку направлено свыше 2,6 тонны пластиковых крышек, а в реку Белую (в районе Северного автовокзала Уфы) выпущено 1000 мальков стерляди — в мероприятии участвовало порядка 200 человек.

Источник и фото: Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан