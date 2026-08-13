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Экология
13 Августа , 11:24

Башкирия стала ключевым участником нового этапа проекта «Амбассадоры рек»

Модель экологического просвещения, которая эффективно реализуется в Башкортостане, в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» будет распространена ещё на шесть регионов России.

Башкирия стала ключевым участником нового этапа проекта «Амбассадоры рек»Башкирия стала ключевым участником нового этапа проекта «Амбассадоры рек»
Башкирия стала ключевым участником нового этапа проекта «Амбассадоры рек»

Проект «Амбассадоры рек», который развивается при поддержке Фонда президентских грантов, охватит Республику Башкортостан и муниципалитеты Саратовской, Самарской, Волгоградской, Ярославской и Нижегородской областей. Башкортостан выступает в числе пилотных территорий — именно здесь эковолонтёрское движение планируют вывести на новый системный уровень.

«Амбассадоры рек» развивают идеи всероссийского проекта «Водорослям крышка»: сбор пластиковых крышечек остаётся важной частью инициативы, но теперь акцент смещается на масштабную просветительскую деятельность.

В течение года в регионах‑участниках будет выстроена системная работа: педагоги пройдут обучение и получат комплект методических материалов. В школах и детских садах организуют экоуроки, проведут тематические квесты и акции по сбору крышек. Завершающими событиями этапа станут зональные форумы, экофестивали, а также публичные выпуски мальков в водоёмы регионов.

Как отметил министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов, республика — не просто участник проекта, а один из его ключевых драйверов. Результаты предыдущих этапов подтверждают высокий интерес жителей к экологическим инициативам: на переработку направлено свыше 2,6 тонны пластиковых крышек, а в реку Белую (в районе Северного автовокзала Уфы) выпущено 1000 мальков стерляди — в мероприятии участвовало порядка 200 человек.

Источник и фото: Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан

Башкирия стала ключевым участником нового этапа проекта «Амбассадоры рек»
Башкирия стала ключевым участником нового этапа проекта «Амбассадоры рек»
Башкирия стала ключевым участником нового этапа проекта «Амбассадоры рек»
Башкирия стала ключевым участником нового этапа проекта «Амбассадоры рек»
Башкирия стала ключевым участником нового этапа проекта «Амбассадоры рек»
Башкирия стала ключевым участником нового этапа проекта «Амбассадоры рек»
Башкирия стала ключевым участником нового этапа проекта «Амбассадоры рек»
Башкирия стала ключевым участником нового этапа проекта «Амбассадоры рек»
Башкирия стала ключевым участником нового этапа проекта «Амбассадоры рек»
Башкирия стала ключевым участником нового этапа проекта «Амбассадоры рек»
Башкирия стала ключевым участником нового этапа проекта «Амбассадоры рек»
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