Бесплатный курс по раздельному сбору отходов стартует в Башкирии

Программа курса включает в себя:
Кто будет вести занятия?
Ведущим экспертом курса станет Альбина Сулейманова, профессиональный эколог с 15-летним опытом в области раздельного сбора отходов. К ней присоединятся специалисты Министерства экологии РБ и региональные операторы по обращению с отходами.
Как можно участвовать?
Обучение бесплатное и сочетает онлайн-формат (вебинары) с очными занятиями, что позволяет жителям любого района республики присоединиться к курсу. Для получения удостоверения необходимо выполнить домашние задания и успешно пройти итоговый тест.
По словам организаторов, этот курс представляет собой отличную возможность не только узнать о правильной сортировке отходов, но и внедрить эти практики в повседневную жизнь, внося свой вклад в улучшение экологии.
Регистрация – по ссылке, в пункте «Наименование программы» в списке нужно выбрать курс «Экология в действии: эффективный раздельный сбор отходов».
Фото:Минэкологии РБ
Источник: Молодежная газета.