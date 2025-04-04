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Экология
4 Апреля , 09:22

Бесплатный курс по раздельному сбору отходов стартует в Башкирии

С 21 апреля по 22 мая в Башкортостане пройдет уникальный образовательный курс под названием "Экология в действии: эффективный раздельный сбор отходов". Проект реализуется Центром опережающей профессиональной подготовки РБ при поддержке Министерства природопользования и экологии республики.

Бесплатный курс по раздельному сбору отходов стартует в Башкирии
Бесплатный курс по раздельному сбору отходов стартует в Башкирии

Программа курса включает в себя:

  • основы экологии и принципы раздельного сбора (72 академических часа);
  • практические рекомендации по организации сортировки отходов в домашних условиях и на рабочем месте;
  • советы по осознанному потреблению и снижению объема отходов;
  • экскурсию на мусоросортировочный комплекс;
  • возможность получения удостоверения о повышении квалификации.

Кто будет вести занятия?
Ведущим экспертом курса станет Альбина Сулейманова, профессиональный эколог с 15-летним опытом в области раздельного сбора отходов. К ней присоединятся специалисты Министерства экологии РБ и региональные операторы по обращению с отходами.

Как можно участвовать?
Обучение бесплатное и сочетает онлайн-формат (вебинары) с очными занятиями, что позволяет жителям любого района республики присоединиться к курсу. Для получения удостоверения необходимо выполнить домашние задания и успешно пройти итоговый тест.

По словам организаторов, этот курс представляет собой отличную возможность не только узнать о правильной сортировке отходов, но и внедрить эти практики в повседневную жизнь, внося свой вклад в улучшение экологии.

 

Регистрация – по ссылке, в пункте «Наименование программы» в списке нужно выбрать курс «Экология в действии: эффективный раздельный сбор отходов».

Фото:Минэкологии РБ

Источник: Молодежная газета.

Автор:Юлия Кононова
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