В Стерлитамаке задержали 18-летнего подозреваемого в хранении наркотиков

Им оказался 18‑летний местный житель, ранее судимый.

Во время личного досмотра у молодого человека нашли свёрток из липкой ленты, внутри которого лежал полимерный пакетик с клипсой. В нём находилось порошкообразное вещество общей массой около 2 граммов. Экспертиза подтвердила: изъятое — наркотическое средство.

Задержанный пояснил, что купил вещество для личного употребления.

По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Источник и фото: УМВД по Стерлитамаку.