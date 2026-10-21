Для неё нет второстепенных ролей

Мы уже сообщали о том, что в сентябре Стерлитамакский башкирский театр имени Ильшата Юмагулова с триумфом вернулся со Всероссийского фестиваля «Театральная провинция», посвящённого памяти В.П.Гуркина. Проходил он в городе Черемхово Иркутской области. Наш коллектив представил искромётную комедию В.Гуркина «Любовь и голуби». Исполнительница одной из главных ролей, народная артистка республики Ляйсан Каримова, добавила в свою творческую копилку ещё одну победу – диплом за лучшую женскую роль фестиваля. Кстати, лучшая мужская роль также была за нашим мастером сцены – заслуженным артистом РБ Расилем Сынбулатовым.

Ляйсан Габдельбариевна на сцене нашего театра блистает с 2009 года. А вообще-то её актёрская судьба стартовала ещё в далёком 1991 году, в самом первом спектакле башкирской труппы Стерлитамакского русского театра, где эта девочка «с улицы» сыграла свою первую эпизодическую роль.

Её путь на театральные подмостки оказался извилистым. У девочки из многодетной семьи из села Кабакушево Стерлибашевского района, казалось, не было никаких перспектив на творческую стезю. Но, попав в Ишимбайскую школу-интернат, она пристрастилась к театру в драмкружке. К выпускному в её творческом багаже были уже дипломы и призы. Но судьба сделала новый крутой вираж. Выбрав между журавлём в небе и синицей в руке, она подала документы в ПТУ. Выучилась по торговой части и даже успела поработать по специальности. И всё же мечта о театре не оставляла её. Услышав, что при русском театре создаётся башкирская труппа, подалась туда. Но на первых порах пришлось довольствоваться должностью помощника режиссёра. И всё же режиссёр Гульдар Ильясова пошла ей навстречу и дала эпизодическую роль в самой первой постановке «Наследники».

Потом училась на театральном факультете Уфимского института искусств. И уже второкурсницей она дебютировала в непростой роли немой девушки. Согласитесь, главная роль без слов, да ещё и в трагедии, не подарок даже для именитого актёра. Причём не просто дебютировала. Студентка была удостоена театральной премии «Лучший актёр года». Вскоре художественный руководитель Салаватского башкирского театра Вазих Сайфуллин пригласил её в труппу. Казалось, судьба навсегда связала её с этим городом.

Но шестнадцать лет назад преуспевающая актриса Салаватского башкирского театра вернулась в родные пенаты. В тот самый коллектив, у истоков которого когда-то стоя-ла сама. Сегодня Ляйсан Каримова – одна из ведущих актрис нашего театра.

А ещё она многодетная мать. Вместе с супругом они поставили на ноги дочку и сына. А младший сын пока учится в шаймуратовском классе. Её с полным основанием можно назвать матерью героя. Один из её сыновей сейчас участвует в специальной военной операции. Тяжело раненный, несколько дней без воды и пищи, под вражеским обстрелом он координировал огонь нашей артиллерии по позициям врага. Награждён орденом Мужества, боевыми медалями. Отлежавшись в госпиталях, вновь выехал на передовую. Дочь Лилиана после окончания Московского института театрального искусства им. И.Д.Кобзона успела сняться в кино.

Перечисление только главных ролей, воплощённых Ляйсан Каримовой на сценах разных театров, заняло бы уйму места. Поэтому ограничимся тем, что все они одинаково дороги ей. Ведь для неё нет второстепенных ролей. Одной из последних мастерски воплощённых ею героинь стала Надя в комедии В.Гуркина «Любовь и голуби», с которой зрители ещё успеют познакомиться.

Фаяз Юмагузин

23 октября в рамках юбилейного вечера народной артистки Республики Башкортостан Ляйсан Каримовой в Башкирском театре им. И.Юмагулова СГТКО состоится премьера комедии «Любовь и голуби». Начало в 19 часов. 18+. Реклама. 1825