Жительница Башкирии получила счёт за коммуналку на 12,7 миллионов рублей

При этом обычный ежемесячный платёж женщины не превышает 3,5–6 тысяч рублей, а в прошлом месяце у неё даже была переплата. Долгов по квартире нет.

Сначала Мария подумала, что речь идёт о 12 тысячах рублей, и удивилась росту суммы, но при детальном рассмотрении поняла, что цифра на порядок выше. Своё состояние она описала как шок: «На эти деньги можно купить квартиру в центре города! Мы уверены, что произошла ошибка, ведь мы всегда оплачиваем коммуналку вовремя», — утверждает Мария.

В управляющей компании пообещали разобраться в ситуации: бухгалтер выйдет на работу сегодня и проверит начисления. В числе вероятных причин называют сбой в программном обеспечении либо ошибку при передаче показаний приборов учёта. «Разберёмся, почему так получилось», — заверили в УК.

Сейчас Мария консультируется с юристом и собирает документы для обращения в Госжилинспекцию. Правозащитники рекомендуют сохранять все платёжные документы, фиксировать обращения в управляющую компанию и, если потребуется, оформлять письменную претензию. В случае, если проблему не удастся решить в досудебном порядке, советуют собирать доказательную базу для возможного судебного разбирательства.

Фото сгенерировано ИИ.

Источник: ИА "Башинформ".