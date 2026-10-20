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20 Октября , 04:40

Жительница Башкирии получила счёт за коммуналку на 12,7 миллионов рублей

Жительница Уфы Мария столкнулась с шокирующим счётом за коммунальные услуги — ей выставили платёж на 12,7 млн рублей. Для сравнения: на эту сумму реально приобрести жильё в центре города.

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Жительница Башкирии получила счёт за коммуналку на 12,7 миллионов рублейЖительница Башкирии получила счёт за коммуналку на 12,7 миллионов рублей
Жительница Башкирии получила счёт за коммуналку на 12,7 миллионов рублей

При этом обычный ежемесячный платёж женщины не превышает 3,5–6 тысяч рублей, а в прошлом месяце у неё даже была переплата. Долгов по квартире нет.

Сначала Мария подумала, что речь идёт о 12 тысячах рублей, и удивилась росту суммы, но при детальном рассмотрении поняла, что цифра на порядок выше. Своё состояние она описала как шок: «На эти деньги можно купить квартиру в центре города! Мы уверены, что произошла ошибка, ведь мы всегда оплачиваем коммуналку вовремя», — утверждает Мария.

В управляющей компании пообещали разобраться в ситуации: бухгалтер выйдет на работу сегодня и проверит начисления. В числе вероятных причин называют сбой в программном обеспечении либо ошибку при передаче показаний приборов учёта. «Разберёмся, почему так получилось», — заверили в УК.

Сейчас Мария консультируется с юристом и собирает документы для обращения в Госжилинспекцию. Правозащитники рекомендуют сохранять все платёжные документы, фиксировать обращения в управляющую компанию и, если потребуется, оформлять письменную претензию. В случае, если проблему не удастся решить в досудебном порядке, советуют собирать доказательную базу для возможного судебного разбирательства.

Фото сгенерировано ИИ.

Источник: ИА "Башинформ".

 

Автор:Ирина Петрова
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