Жителям Башкирии рассказали, как будем отдыхать в ноябре

Главный праздничный день — 4 ноября, День народного единства: он объявлен официальным выходным. Поскольку дата выпадает на середину недели, дополнительного переноса выходных не будет — отдыхать жители республики будут только в сам праздник. Правило действует для всех категорий работников — и при пятидневной, и при шестидневной рабочей неделе, уточнила Оксана Ванскова, заместитель руководителя Гострудинспекции в Республике Башкортостан.

Накануне праздника, 3 ноября (вторник), рабочий день сокращается на один час. Если отпуск сотрудника включает 4 ноября, период отдыха автоматически продлевается на день.

Работа в праздничный выходной оплачивается в двойном размере. Привлечь сотрудника к работе 4 ноября можно лишь с его письменного согласия — за исключением отдельных случаев, предусмотренных законодательством. Работник вправе отказаться от выхода в выходной, если не давал письменного согласия и не ознакомлен с соответствующим приказом.

Фото: Альфия Аглиуллина | ИА «Башинформ».

Источник: ИА "Башинформ".