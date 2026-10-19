В Стерлитамаке расширена система поддержки школьников

Сейчас в Стерлитамаке работает свыше 200 групп продлённого дня — они создают для учащихся безопасную и комфортную среду после уроков. Дети из льготных категорий и семей, которым нужна дополнительная социальная поддержка, могут посещать такие группы бесплатно. Важной площадкой реализации проекта выступает Полилингвальная многопрофильная гимназия № 1 — там открыто 14 групп для школьников.

Помимо традиционных групп продлённого дня, в городе развивают формат «школы полного дня». Он отличается от обычной продлёнки тем, что обеспечивает полноценную образовательную и воспитательную среду на протяжении всего дня — с утра до вечера. В программу входят: выполнение домашних заданий под руководством педагогов, сбалансированное горячее питание, бесплатные занятия в кружках и секциях (спортивных, творческих, интеллектуальных), а также организация досуга и работа по социализации детей

Источник и фото: Министерство просвещения Республики Башкортостан