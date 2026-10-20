В Башкирии сохранится прохладная погода без осадков

Во вторник, 20 октября, осадков не ожидается. Ветер будет северо‑западным, умеренным; днём на востоке возможны порывы до сильного. Температура ночью составит от −1 до −6 °C, днём — от +5 до +10 °C.

В среду, 21 октября, погода останется без осадков. Ветер северо‑западный и западный, умеренный; ночью на востоке — порывы до сильного. Ночью температура опустится до 0…−5 °C (местами до +5 °C), днём ожидается +9…+14 °C.

В четверг, 22 октября, также без осадков. Ветер северо‑западный и западный, умеренный. Температурный фон сохранится: ночью 0…−5 °C (местами до +5 °C), днём +9…+14 °C.

По данным Башгидрометцентра.

Фото: Лейла Аралбаева | ИА Башинформ.