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Погода
20 Октября , 03:23

В Башкирии сохранится прохладная погода без осадков

По данным Башгидромета, в Башкирии в ближайшие три дня сохранится сухая и прохладная погода с постепенным похолоданием и усилением ветра.

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В Башкирии сохранится прохладная погода без осадковВ Башкирии сохранится прохладная погода без осадков
В Башкирии сохранится прохладная погода без осадков

Во вторник, 20 октября, осадков не ожидается. Ветер будет северо‑западным, умеренным; днём на востоке возможны порывы до сильного. Температура ночью составит от −1 до −6 °C, днём — от +5 до +10 °C.

В среду, 21 октября, погода останется без осадков. Ветер северо‑западный и западный, умеренный; ночью на востоке — порывы до сильного. Ночью температура опустится до 0…−5 °C (местами до +5 °C), днём ожидается +9…+14 °C.

В четверг, 22 октября, также без осадков. Ветер северо‑западный и западный, умеренный. Температурный фон сохранится: ночью 0…−5 °C (местами до +5 °C), днём +9…+14 °C.

По данным Башгидрометцентра.

Фото: Лейла Аралбаева | ИА Башинформ.

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