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Экология
7 Сентября , 12:05

В Башкирии с 14 сентября стартует оперативно-профилактическая операция «Лес»

В Республике Башкортостан с 14 сентября по 12 октября 2026 года пройдёт межведомственная оперативно‑профилактическая операция «Лес». Это традиционное мероприятие проводят в рамках национального проекта «Экологическое благополучие»: его цель — не допустить незаконных рубок леса, пресечь нарушения и обеспечить привлечение нарушителей к ответственности.

В Башкирии с 14 сентября стартует оперативно-профилактическая операция «Лес»В Башкирии с 14 сентября стартует оперативно-профилактическая операция «Лес»
В Башкирии с 14 сентября стартует оперативно-профилактическая операция «Лес»

В операции будут совместно участвовать государственные лесные инспекторы, представители правоохранительных органов, исполнительных ведомств, а также общественные лесные инспекторы.

Во время акции организуют круглосуточное патрулирование: оно охватит дороги общего пользования, выезды из лесных массивов и участки, где риск нарушений особенно высок. Мобильные группы займутся проверкой законности заготовки и перевозки древесины, а также проконтролируют, есть ли у лесопользователей все необходимые разрешительные документы.

Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан предупреждает: за незаконную рубку лесных насаждений грозит ответственность — как административная (согласно ст. 8.28 КоАП РФ), так и уголовная (по ст. 260 УК РФ). Кроме того, лица, виновные в нарушении, должны полностью возместить ущерб, причинённый лесному фонду.

Источник и фото: Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан

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