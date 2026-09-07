В Башкирии с 14 сентября стартует оперативно-профилактическая операция «Лес»

В операции будут совместно участвовать государственные лесные инспекторы, представители правоохранительных органов, исполнительных ведомств, а также общественные лесные инспекторы.

Во время акции организуют круглосуточное патрулирование: оно охватит дороги общего пользования, выезды из лесных массивов и участки, где риск нарушений особенно высок. Мобильные группы займутся проверкой законности заготовки и перевозки древесины, а также проконтролируют, есть ли у лесопользователей все необходимые разрешительные документы.

Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан предупреждает: за незаконную рубку лесных насаждений грозит ответственность — как административная (согласно ст. 8.28 КоАП РФ), так и уголовная (по ст. 260 УК РФ). Кроме того, лица, виновные в нарушении, должны полностью возместить ущерб, причинённый лесному фонду.

Источник и фото: Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан