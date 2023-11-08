Уфимский университет развивает тренд на экотерритории в масштабах страны

Ученые УУНиТ проводят комплексные научные исследования в проекции ESG («экология, социальная политика и корпоративное управление») в партнерстве с вузами, НИИ, органами власти и индустриальными партнерами. Междисциплинарный коллектив УУНиТ работает в двух основных направлениях: с экотерриториями (геопарки, особо охраняемые природные территории) и с предприятиями.

На данный момент исследователи внедряют свои разработки на территориях Глобального геопарка ЮНЕСКО «Янган-Тау» и стремящегося геопарка «Торатау».

– Мы выполняем разносторонние задачи: параметризируем экологичность коммуникативного пространства полиэтнического региона, каковым является Башкортостан, нами разработана новая методика инвентаризации объектов геологического наследия как инструмента управления геопарками, на которых изначально мы и были сфокусированы. В нашем регионе их два: первый в России и СНГ Глобальный геопарк ЮНЕСКО «Янган-Тау» и стремящийся геопарк «Торатау». Это те территории, которые позволяют нам внедрять наши разработки. Мы рассматриваем их не только с точки зрения геологии, но и экономического, социального развития, билингвизма, – комментирует руководитель проекта направление «ESG-модели роста новых экотерриторий» Рената Лукманова.

Сейчас в стремящемся геопарке «Торатау» ученые разрабатывают два всесезонных маршрута научно-популярного туризма с элементами дополненной реальности и ГИС-конструктором. Также разработана и внедрена Автоматизированная система «Учет заявлений охотников», веб-приложение «Интерактивная карта «Историческое наследие Республики Башкортостан». Это способствует развитию туристической инфраструктуры, популяризации региона, культурных и природных объектов.

Ко всему прочему, в направлении работы с предприятиями получены экологичные материалы из растительных и органических отходов в рамках производства замкнутого цикла: сорбент из биоугля и микоризы для очистки почвы от нефтезагрязнений, пектин из отходов сахарного производства. Разработана экспериментальная электрофлотационная установка для выделения белка из куриного помета.

В этом году научная группа под руководством профессора УУНиТ Ларисы Белан в тесном сотрудничестве с геопарком «Торатау» и Институтом геологии УФИЦ РАН разработала Досье на включение шиханов Торатау, Юрактау, Куштау в основной список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО – это большая, комплексная научно-исследовательская работа, которая считается высшим пилотажем среди ученых разных специальностей и, несомненно, будет способствовать устойчивому развитию территории геопарка «Торатау».

– Уфимский университет занимает 100% доли рынка проектирования геопарков региона и сотрудничает в этом отношении с некоторыми странами СНГ, например, с Белоруссией, 32% – проектирования и сопровождения особо охраняемых природных территорий в регионе, в этом году нашими совместными усилиями для Государственной Думы нами подготовлен свод рекомендаций для создания ФЗ «О геопарках» – комментирует директор Глобального геопарка ЮНЕСКО Айрат Галиев. – К 2030 году коллектив планирует внести значительный вклад в развитие российских регионов, в части их трансформации в повестке устойчивого развития предприятий и территорий, способствовать развитию собственного ESG-бренда, узнаваемого как на территории России, так и за ее пределами.

За два года существования ESG-проекта в Уфимском университете появились новые направления исследований, запущено 6 сетевых образовательных программ с вузами России, Большого евразийского партнерства и индустриальными партнерами, в том числе, с Горно-Алтайским госуниверситетом, Санкт-Петербургским морским техническим университетом, ООО «Медиалюкс», Санкт-Петербургским горным университетом, Университетом ИТМО, Белорусским национальным техническим университетом. В настоящее время, по запросам из вузов Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Китая, Кыргызстана и Азербайджана, готовится дорожная карта трансляции опыта реализации данных сетевых программ.

Фото Виталия Борисова, Эльдара Тажиева