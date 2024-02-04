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4 Февраля , 19:09

В Стерлитамаке поговорили со школьниками. Честно – о сложном

Как правоохранители и общественники защищают подростков от беды

Честно – о сложном
Честно – о сложном

Мы уже рассказывали, как преступники вовлекают школьников нашего города в мошеннические схемы. Так, 17-летние школьники, устроившись работать «курьерами», чуть не лишили 84-летнюю жительницу Стерлитамака её сбережений.

Чтобы защитить подростков от беды, педагоги школы № 23 организовали встречу учащихся с правоохранителями и общественниками. Из того, что принято называть суховато – «профилактической беседой», получился живой диалог.

Трудно ли говорить с подростками о законе и беззаконии? Чья это ответственность – честность и принципиальность наших детей? Кто может научить их делать верный выбор?

Встреча в 23-й школе открыла собой череду полезных диалогов. Эти неравнодушные взрослые готовы помочь и другим школам.

Автор:Екатерина Яковлева
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