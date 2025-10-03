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Есть проблема

Есть проблема
1 Августа , 06:04
С видеокамерами и штрафами против вандалов!
Есть проблема
11 Января , 09:49
Прокрустово ложе школьных обедов
Есть проблема
3 Октября 2025, 10:00
Спасаться или спасать?
Есть проблема
20 Августа 2025, 07:30
Здесь такие же, как и я
Есть проблема
26 Июля 2025, 13:17
Куда катимся?
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9 Декабря 2024, 16:45
Не боимся неудобных тем
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27 Ноября 2024, 02:28
Пострадавшая от пожара семья ищет жильё
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6 Августа 2024, 10:48
Живут ли клопы в одежде, подушках и одеяле?
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4 Февраля 2024, 14:09
В Стерлитамаке поговорили со школьниками. Честно – о сложном
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4 Декабря 2022, 11:27
Осторожно: мошенники!
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6 Сентября 2022, 06:16
Если вы уверены в своей безопасности, то будьте уверены и в своей неосторожности
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17 Июля 2022, 08:39
В Стерлитамаке волонтеры спасли щенка, которому живодер отрезал уши
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21 Июня 2022, 10:18
Снова городские объекты пострадали от действий вандалов
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20 Декабря 2021, 17:18
Экстрим на льду
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30 Ноября 2021, 07:36
Кому трёхцветное счастье?
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22 Ноября 2021, 16:10
С днём психолога!
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7 Ноября 2021, 13:52
Как безопасно общаться в соцсетях?
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19 Октября 2021, 10:36
Мошенники-"переписчики"
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3 Октября 2021, 07:44
Водить не умеем?
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3 Августа 2021, 05:07
В Стерлитамаке идёт борьба с парковкой на газонах
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