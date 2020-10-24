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75 лет Победы
Есть проблема
Есть проблема
24 Октября 2020, 21:55
«Я – алкоголик»
Есть проблема
18 Октября 2020, 13:30
Берегите себя и своих близких
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14 Октября 2020, 21:07
В Башкирии идут усиленные проверки соблюдения масочного режима
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17 Сентября 2020, 15:30
Что дороже двух миллионов долларов?
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12 Сентября 2020, 15:00
Спасём Маргариту!
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11 Сентября 2020, 15:30
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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16 Октября 2019, 18:09
Котята в добрые руки
Есть проблема
26 Июня 2019, 10:55
О бестабачных курительных изделиях
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14 Июля , 11:01
В Башкирии ремонтируются дороги
12 Июля , 22:04
Почтили память погибших ребят
13 Июля , 14:32
Жителей Республики Башкортостан проинформировали о передвижении воинских колонн
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