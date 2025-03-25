В России утвердили стратегию реализации семейной и демографической политики

Стратегия действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в России стала одним из значимых результатов Года семьи. Об этом заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала на оперативном совещании с вице-премьерами. Стратегию демографической политики разработали по поручению президента России.

Стратегия демографической политики включает достижение 13 показателей, в числе которых — ожидаемая продолжительность жизни, рост числа многодетных семей и снижение их уровня бедности, суммарный коэффициент рождаемости.

В работе наметили несколько ключевых направлений:

Укрепление института семьи, защита и сохранение, продвижение в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей. На это нацелены мероприятия нацпроекта «Семья».

Формирование у граждан мотивации к здоровому образу жизни, создание условий для своевременной профилактики заболеваний. Предстоит работа над снижением воздействия ключевых факторов риска – табакокурения, употребления алкоголя, низкого уровня физической активности, неправильного питания.

Охрана материнского, отцовского, детского здоровья и в целом укрепление репродуктивного здоровья граждан. Необходимо выстроить работу по раннему выявлению заболеваний, в том числе путем диспансеризации.

Совершенствование системы поддержки семей с детьми. Особое внимание будет уделено снижению показателя бедности многодетных семей.

Содействие в совмещении заботы о семье и профессионального развития. Будут развиваться государственные сервисы по присмотру и уходу за детьми, группы продленного дня, корпоративная поддержка семей. Центры поддержки молодых семей заработают при вузах, а бизнес начнет применять корпоративный демографический стандарт.

Над Стратегией работали ведущие демографические школы страны, регионы, органы власти и общественные организации. Кроме того, она обсуждалась с родительским сообществом во всех федеральных округах. Реализовывать Стратегию будут в два этапа — с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2036 год. Под каждый из них будет разработан детальный план.

В Башкортостане большое внимание уделяют реализации государственной семейной политики, а также развитию и укреплению института семьи. В республике на материальную поддержку со стороны государства могут рассчитывать абсолютно все семьи, в которых родился ребенок, независимо от их материального благополучия и количества детей. При этом некоторые категории граждан — многодетные, малообеспеченные, матери-одиночки и родители детей-инвалидов имеют дополнительные финансовые привилегии.

В 2024 году, в Год семьи, в республике запустили дополнительные меры поддержки. В их числе — бесплатное посещение многодетными семьями государственных и муниципальных музеев, парков, выставок. Для школьников из таких семей с 1 сентября 2024 года предусмотрен бесплатный проезд в городском общественном транспорте, а для учащихся колледжей — компенсация стоимости обучения в размере 50 процентов. Кроме того, замещающим семьям на 18,5 процента увеличили выплату на содержание детей, а сиротам, проживающим в Центрах содействия семейному воспитанию республики, будут выдавать карманные деньги.

Идет работа над повышением качества жизни жителей республики. В 2024 году ожидаемая продолжительность жизни составила 72 года. К 2030 году она должна достигнуть 78 лет.

— Сосредоточимся на поддержке репродуктивного здоровья будущих родителей. Сформируем новую программу по повышению рождаемости, сделав акцент на поддержке многодетности. Сейчас у нас 59 тысяч таких семей. При этом продолжает расти удельный вес третьих и последующих рождений. Их число увеличилось на треть. А суммарный коэффициент рождаемости у нас превышает среднероссийский. К 2030 году мы ставим задачу довести его с 1,4 до 1,6. Увеличить количество многодетных семей не менее чем на 15 %, — отметил премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров.