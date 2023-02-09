-7 °С
Облачно
Подписаться на Я.Новости
Год полезных дел
Год полезных дел
Сегодня, 22:11
Как исцеляют галотерапия и неравнодушие
По вашему запросу ничего не найдено, попробуйте задать новый запрос
Все материалы
Выбор редакции
Новости
7 Февраля , 16:38
Участник СВО из Стерлитамака награжден медалью Суворова посмертно
Новости
26 Января , 11:29
Под Стерлитамаком строится новое крупное химическое производство
Новости
2 Февраля , 16:29
Жителям Башкортостана сообщили, сколько дней они будут отдыхать в феврале
Новости
3 Февраля , 21:28
В Башкирии боец специальной военной операции и его жена стали исполнителями трогательной песни, наполненной надеждой
"Стерлитамакский рабочий"
Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
[email protected]
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73