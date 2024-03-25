Руководитель стерлитамакского хора «Родные напевы» А.Швецов: «Я занимаюсь любимым делом»

– С чего начинался ваш творческий путь?

– Я родился в Гафурийском районе, в самой обычной рабочей семье. Когда мне было 10 лет, мы переехали в Стерлитамак и поселились в посёлке Строймаш. Мой отец всегда очень хорошо пел, бабушка по маме была песенницей – играла на балалайке, исполняла частушки, народные песни.

– Теперь понятно, в кого вы такой талантливый.

– Я с самого детства принимал участие во многих творческих мероприятиях. В 14 лет меня с двумя моими одноклассниками пригласили в хор русской песни «Родные напевы» при клубе завода строительных машин. Мой младший брат Григорий тоже долгое время пел в нём.

Окончив школу, задумался, кем быть. Выбирал между физико-математическим факультетом педагогического института и музыкой. В итоге выбрал творчество. Поступил в культпросветучилище (ныне Башкирский республиканский колледж культуры и искусства). Студентом всегда был на виду, активно участвовал в общественной жизни, также продолжал петь в хоре при клубе.

С благодарностью вспоминаю своих педагогов Лилию Галимовну Тухватуллину, Юрия Михайловича Воронина, Фидариса Халидовича Гафиатуллина, Аллу Артёмовну Ланягину, Ирека Гареевича Тукбаева, Флюру Зилеевну Уразаеву, Елену Ростиславовну Гудкову, Светлану Александровну Гришаеву, Татьяну Петровну Менжелевскую.

Служил в воздушно-десантных войсках. Конечно, участвовал в самодеятельности, и всегда наша рота была первой, исполняя строевые песни. Вернувшись из армии, закончил учёбу.

Многие помнят, что в 90-е годы, предприятия задерживали зарплату, а мне нужно было помогать родителям. Возглавил хор «Родные напевы», который в то время переехал в ДК ПО «Авангард», а с 1995 года работаю в Стерлитамакском городском дворце культуры хормейстером, руководителем хора.

– А не задумывались о сольной карьере? Вы прекрасно поёте.

– Такой цели не было. Были, конечно, выступления и сольные, и в дуэтах. И призы завоёвывали. Но мне нравится работать с людьми.

– То есть практически вся ваша жизнь связана с коллективом «Родные напевы»?

– Получается так. Хор был образован в 1979 году. Идейным вдохновителем был заслуженный работник культуры РБ Александр Тимофеевич Терёнин. С 1982 по 1993 гг. им руководила Людмила Ивановна Бакеева. Потом они стали моими крёстными родителями.

При Людмиле Ивановне хору было присвоено звание народного самодеятельного коллектива. С тех пор мы регулярно его подтверждаем.

– Расскажите о сегодняшнем хоре.

– Сейчас он насчитывает 33 человека. У нас поют участники в возрасте от 30 до 83 лет. Есть такие, кто занимаются более 30 лет. Хор и сейчас периодически обновляется. Можно сказать, молодеет.

Хор участвует практически во всех праздничных мероприятиях, проводимых в городе.

Конечно, мы помним всех наших бывших участников Светлану и Николая Регуленко, Юрия и Ольгу Богдановых, Анастасию Богданову, Ралину Шафикову, Юрия Семеновых, Геннадия Максимова, Наталью Анисимову, Марию Ковальчук, Людмилу Андрееву, Валентину Заваруеву, Екатерину Макееву, Людмилу Мухаметгарееву, Антониду Салмину, Рашида Богданова, Василия Смирнова и других.

– Кого вы принимаете в хор? Трудно ли попасть к вам?

– Попасть к нам нетрудно. Обычно, с сентября мы начинаем «учебный год». Нужно прийти в ГДК на про-

слушивание. Если у вас хороший музыкальный слух и чувство ритма, вы можете остаться. Но главное – упорно и регулярно заниматься. Мы ждём и принимаем всех, но особенно не хватает мужских голосов.

В коллективе поют люди разных профессий и национальностей, которых объединяет любовь к русской песне.

Хор – неоднократный победитель и обладатель множества дипломов и наград в конкурсах различного уровня – городских, республиканских, российских. Один из последних – диплом лауреата I степени Межрегионального фестиваля «Цвети мой край, Башкортостан».

– Как вам удаётся добиваться таких результатов? Наверняка многие, приходя в хор, думают, что могут петь как-нибудь, всё равно никто не услышит.

– Работать трудно, но интересно. Наверное, с годами у меня выработался свой стиль и особый подход к людям. И неправда, что в хоре можно спрятаться. Я слышу абсолютно всех и каждого. Поющему в хоре важно слышать не только свой голос и удерживать свою партию, но и одновременно слушать других участников. Это определённые навык и опыт, которые приобретаются с годами.

Нам очень повезло с концертмейстером – Альбертом Ильгизовичем Яппаровым. От него очень многое зависит.

– Вас давно связывает дружба с МВД. Расскажите об этом.

– Мы сдружились благодаря ежегодно проводимому фестивалю музыкального творчества МВД России «Щит и лира». Сейчас они приглашают меня помочь в его подготовке. Обычно мы совместно репетируем коллективные, сольные номера, до 7 номинаций. И часто завоёвываем призовые места.

В нашем хоре в своё время занимались сотрудники МВД Юрий и Николай Семеновых, Эдуард Рахимов, Владимир Осипов, к сожалению, недавно ушедший от нас.

– Вы много времени проводите в хоровом классе. Ведь в состав хора ещё входят и ансамбль «Ивушка», трио, солисты. Всем им нужно уделять достаточно времени. Как относится к вашей работе ваша семья?

– Супруга Елена меня понимает. У нас растут дети Юрий и Василиса. Они ещё довольно маленькие, но тоже хорошо поют, танцуют, рисуют.

– Я знаю, что у вас есть увлечение, необычное для мужчин. Вы любите разводить цветы, работать в саду.

– Да, я получаю удовольствие от этого. В хоровом классе много цветов, выращенных мной.

– В этом году хор «Родные напевы» отмечает 45-летие. Вы готовите концерт?

– Да хочу пригласить всех на наш большой концерт, который состоится скоро. Вы услышите лучшие песни из репертуара нашего хора.

– Как вы считаете, хоровое искусство не изживает себя?

– Пока есть люди, которые искренне любят хоровое пение, есть надежда, что это искусство будет жить и развиваться. А я счастлив, что занимаюсь любимым делом.