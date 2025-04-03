Два проекта из Башкортостана попали в топ-100 Всероссийской премии «Служение»

Представители власти, сферы образования и общественных организаций выделили топ-100 лучших проектов управленческих решений и инициатив. Среди них — два проекта из Башкортостана: проект «СВОи ИГЛИНО» в категории «Забота о семьях героев — вклад в общую Победу» и проект «Молодежный Совет — учебная площадка для будущих парламентариев» в категории «Институт наставничества — для будущего страны».

Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится во второй раз по поручению Владимира Путина и присваивается выдающимся муниципальным служащим, которые внесли особый вклад в повышение качества жизни жителей страны. В этом году на конкурс было подано 41 313 индивидуальных и командных заявок. Их количество выросло более чем в два раза — в прошлом году поступила 18 891 заявка.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила, что за каждой заявкой — судьбы людей, их истории служения — в маленьком поселке или крупном областном центре. В новой номинации «Мужество и героизм — на благо служения Родине» мы увидели, что место подвигу есть и в мирной жизни. Показаны истории рядовых работников, когда они, находясь на рабочем месте, спасают других.

— Для нас важна тема наставничества — по этому направлению тоже есть сильные заявки, представляющие системный подход к решению вопроса передачи опыта и развитию института наставничества. Номинация «Великое наследие — для будущих поколений» подтверждает верность выбранным ориентирам — сохранить нашу историю и культуру для будущих поколений неоскверненной. И эту роль берут на себя муниципалитеты, бережно храня память о героях прошлых лет и наших современниках, — сообщила Ирина Гусева.

Башкортостан стал одним из 10 наиболее активных регионов-участников II всероссийской премии «Служение». От республики поступило 890 заявок — это второй результат в Приволжском федеральном округе и 6-й по стране. В 2024 году лауреатом в номинации «Судьба человека — гордость Отечества» стала глава Мещегаровского сельсовета Салаватского района Ильнара Сафина. Награду многодетная мама получила из рук главы государства.

В этом году республику представили два проекта. Глава администрации Иглинского района Гюзель Насырова заявила проект «СВОи ИГЛИНО» в категории «Забота о семьях героев — вклад в общую Победу», который комплексно сопровождает участников спецоперации и их семьи. Гюзель Раисовна рассказала, что Иглинский район включился в системную работу по поддержке бойцов и их родных с первых дней СВО. Чтобы помочь нашим землякам адаптироваться к новым условиям и преодолеть эти сложности, запустили муниципальный проект «СВОи ИГЛИНО».

— В центре — помощь и возвращение в мирную жизнь через медицину, реабилитацию, трудоустройство, адаптацию быта и вовлечение в сообщество. Мы объединили усилия: органы местного самоуправления, ветеранские организации, некоммерческие организации, депутаты, волонтеры, национальные и молодежные сообщества, предприниматели. Консолидация всех структур и тесное межведомственное взаимодействие приносит желаемый результат, — добавила Гюзель Насырова.

Второй проект «Молодежный Совет — учебная площадка для будущих парламентариев» в категории «Институт наставничества — для будущего страны» представила Секретарь Горсовета г. Стерлитамака Марина Матюхина.

— Премия «Служение» — одна из главных наград для нас, муниципальных служащих. Во-первых, это проект Президента России Владимира Путина, во-вторых, премия ярко, высоко высвечивает наш кропотливый труд. Волнительно и ответственно представлять на премии «Служение» свой любимый Башкортостан. Надеемся, жители республики нас поддержат и проголосуют за наши проекты, — сказала Марина Матюхина.

Поддержать лучшие проекты, инициативы и управленческие решения может каждый желающий — голосование продлится до 13 апреля 2025 года включительно. Чтобы принять участие в голосовании, нужно авторизоваться на портале Госуслуг и на странице «Решаем вместе. Голосования», далее перейти в раздел «Народное голосование в рамках Всероссийской муниципальной премии «Служение» vk.cc/cKqjM0. В каждой из номинаций можно выбрать один проект.

Церемония награждения пройдет в апреле 2025 года в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России». Награду получат 30 финалистов.