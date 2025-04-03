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3 Апреля , 10:30

Кто на свете всех умнее?

Школьники Абзелиловского района приняли участие в олимпиаде «Гилем».

Кто на свете всех умнее?
Кто на свете всех умнее?

2 апреля в селе Аскарово Абзелиловского района на базе Гимназии имени Тагира Кусимова стартовал финальный этап Олимпиады «Гилем» для школьников района.

Предварительный этап Олимпиады проходил с 25 по 30 марта, на него зарегистрировались 1632 учащихся 7-10 классов. Предметы — химия, физика, математика — они выбраны для увеличения интересов школьников к специальностям, востребованным в промышленности. Также был добавлен башкирский язык — в целях сохранения и популяризации языка коренного населения района.

В финал прошли 315 школьников. 

Среди финалистов оказалась восьмиклассница Ташбулатовской школы Рания Билалова.

Рания рассказала, что из их класса в финал Олимпиады прошли четыре человека – по одному на каждый предмет. Ей выпало соревноваться по башкирскому языку, что она считает закономерным, поскольку является лучшей в классе по этому предмету и регулярно побеждает в олимпиадах по башкирскому языку. 

Школьница добавила, что настроена решительно, а доброжелательная атмосфера в гимназии придаёт ей дополнительную уверенность в своих силах.

В беседе с Ранией мы не могли не обсудить хит сезона «Хомай» — башкирскую песню, покорившую чарты страны и набравшую миллионы просмотров и лайков во всем мире.

— «Хомай» означает «птица счастья», это из эпоса «Урал Батыр», — говорит школьница. — Многие благодаря этой песне начали изучать башкирский язык, интересоваться башкирской культурой. 

Об этом пишет "Панорама Башкортостана".

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