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2 Апреля , 14:30

В Башкирии прошла встреча предпринимателей с центром «Мой бизнес»

В Ермекеевском районе Республики Башкортостан прошла встреча предпринимателей и самозанятых с экспертом Центра «Мой бизнес» АНО «Агентство РБ по предпринимательству» Ольгой Яковлевой. Мероприятие было организовано в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В Башкирии прошла встреча предпринимателей с центром «Мой бизнес»
В Башкирии прошла встреча предпринимателей с центром «Мой бизнес»

В встрече также участвовали представители администрации района, общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ермекеевском районе и сотрудники территориального отдела Республиканского центра занятости населения.

Участники мероприятия узнали о деятельности Агентства Республики Башкортостан, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства, а также о услугах и возможностях Центра «Мой бизнес». Обсуждались статус социального предпринимателя, порядок его получения, преимущества, меры поддержки и гранты. В завершение встречи участники смогли задать свои вопросы эксперту Центра «Мой бизнес».

— Такие встречи очень полезны как для предпринимателей, так и для всех, кто связан с этой сферой. Они способствуют развитию бизнеса, помогают находить новые возможности для роста и использовать доступные инструменты поддержки. Кроме того, это отличная возможность для обратной связи, — отметила бизнес-шериф Ермекеевского района Эльвира Миргасимова.

Источник: Администрация муниципального района Ермекеевский район РБ

В Башкирии прошла встреча предпринимателей с центром «Мой бизнес»
В Башкирии прошла встреча предпринимателей с центром «Мой бизнес»
В Башкирии прошла встреча предпринимателей с центром «Мой бизнес»
В Башкирии прошла встреча предпринимателей с центром «Мой бизнес»
В Башкирии прошла встреча предпринимателей с центром «Мой бизнес»
Автор:Юлия Кононова
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