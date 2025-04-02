В Башкирии прошла встреча предпринимателей с центром «Мой бизнес»

В встрече также участвовали представители администрации района, общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ермекеевском районе и сотрудники территориального отдела Республиканского центра занятости населения.

Участники мероприятия узнали о деятельности Агентства Республики Башкортостан, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства, а также о услугах и возможностях Центра «Мой бизнес». Обсуждались статус социального предпринимателя, порядок его получения, преимущества, меры поддержки и гранты. В завершение встречи участники смогли задать свои вопросы эксперту Центра «Мой бизнес».

— Такие встречи очень полезны как для предпринимателей, так и для всех, кто связан с этой сферой. Они способствуют развитию бизнеса, помогают находить новые возможности для роста и использовать доступные инструменты поддержки. Кроме того, это отличная возможность для обратной связи, — отметила бизнес-шериф Ермекеевского района Эльвира Миргасимова.

Источник: Администрация муниципального района Ермекеевский район РБ