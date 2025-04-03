Столица Башкирии занимает второе место в России по числу предпринимательниц

Об этом в эфире программы «Честно говоря» на БСТ сообщила министр предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко.

«В республике зарегистрировано 142 тысячи предпринимателей, из них 44% — женщины. Это достойный показатель», — отметила министр.

По её словам, чаще всего жительницы Башкирии открывают бизнес в сферах красоты, медицины, моды и социального предпринимательства, а также занимаются продажей цветов.

«Кроме того, женщины у нас управляют транспортными компаниями, небольшими производствами и другими предприятиями», — добавила Гордиенко.