Педагогов Башкортостана приглашают на V Форум классных руководителей

Технологический партнер форума — VK, стратегический — АНО «Диалог Регионы». ФКР проводится по поручению Президента России Владимира Путина.

Педагоги Башкортостана принимают активное участие в форуме — на первом в составе делегации было 19 классных руководителей республики, на втором — 25, на третьем форуме делегация Башкортостана была одной из самых многочисленных — 65 педагогов, в четвертом форуме от республики приняли участие 19 учителей.

Отбор участников ФКР традиционно проходит онлайн на площадке ВКонтакте и состоит из нескольких этапов: анкетирование, тестирование по истории педагогики, тестирование по основам педагогики, тест оценки компетенций и предоставление видеовизитки по теме «Моя воспитательная практика».

Айгуль Хажиева, советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями, учитель английского языка школы № 22 г. Октябрьского считает ФКР уникальной возможностью обменяться опытом с коллегами, получить новые идеи и вдохновение для работы.

— Общение с единомышленниками помогает осознать свою роль в образовании и развивает профессиональные навыки, что в конечном итоге делает вас более уверенным и мотивированным классным руководителем, — уверена Айгуль Хажиева.

Мнение коллеги поддерживает и Елена Шершукова, педагог-психолог, советник директора школы № 17 г. Стерлитамака.

— Я была очным участником четвёртого Форума классных руководителей и кураторов СПО. Форум дал мне толчок для дальнейшего профессионального развития. Тем, кто ещё думает, стоит ли подавать заявку или нет, рекомендую однозначно подавать! ФКР — это одна большая семья педагогов со всей России и стать ее частью — большое счастье, — поделилась эмоциями Елена Шершукова.

Для Альбины Фоминой, учителя начальных классов, советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями школы № 8» г. Октябрьского, форум послужил отличной возможностью для обмена опытом и лучшими практиками между коллегами.

— Участие в мероприятиях, семинарах и мастер-классах позволило узнать о новых методах работы с классом, обрести ценные знания о психологии детей, актуальных образовательных тенденциях и инновационных технологиях, применяемых в обучении. А еще участие в форуме значительно повысило самооценку. Когда педагог видит, что его усилия ценятся, получает поддержку со стороны единомышленников, — это укрепляет уверенность в собственных силах и вдохновляет на дальнейшие достижения, — подчеркнула Альбина Фомина.

Важным этапом профессионального развития стало участие в форуме классных руководителей и для Эльвиры Сафиной, учителя начальных классов Республиканского центра дистанционного образования детей-инвалидов г. Нефтекамска.

— Участие в ФКР значительно повысило мою самооценку как профессионала.

Форум показал мне, как важно идти в ногу со временем. Современные технологии, новые методики — всё это помогает делать уроки интереснее и эффективнее. ФКР — это место, где учишься, растешь и заряжаешься энергией. Каждый учитель найдет здесь что-то полезное и интересное, — отметила Эльвира Сафина.

Чтобы принять очное участие в ФКР, нужно подать заявку и заполнить анкету. Подать заявки могут действующие классные руководители и кураторы групп СПО, ссылка: https://vk.com/app51730148.

Заявки на участие в форуме принимаются до 31 мая включительно.