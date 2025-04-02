Продлён приём заявок на конкурс «Лучшие товары Башкортостана»

Конкурс «Лучшие товары Башкортостана» проводится в 25-й раз. Впервые он прошел в 2001 году. Председателем конкурсной комиссии является премьер-министр Андрей Назаров.

Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» проходит под девизом «Стабильное качество — залог доверия потребителей». Принять участие в его региональном этапе — конкурсе «Лучшие товары Башкортостана» — могут предприятия и предприниматели, продукция которых отвечает современным требованиям и пользуется спросом.

На конкурс можно представить продовольственные и промышленные товары для населения, производственно-техническую и другую продукцию, а также услуги.

Инфографика: Оргкомитет конкурса.

Об этом сообщает Газета "Республика Башкортостан".