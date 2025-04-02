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2 Апреля , 16:52

Продлён приём заявок на конкурс «Лучшие товары Башкортостана»

Подать заявки производители республики могут до 15 апреля, сообщили в оргкомитете конкурса.

Продлён приём заявок на конкурс «Лучшие товары Башкортостана»
Продлён приём заявок на конкурс «Лучшие товары Башкортостана»

Конкурс «Лучшие товары Башкортостана»  проводится в 25-й раз. Впервые он прошел в 2001 году. Председателем конкурсной комиссии является премьер-министр Андрей Назаров.

Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» проходит под девизом «Стабильное качество — залог доверия потребителей». Принять участие в его региональном этапе — конкурсе «Лучшие товары Башкортостана» — могут предприятия и предприниматели, продукция которых отвечает современным требованиям и пользуется спросом.

На конкурс можно представить продовольственные и промышленные товары для населения, производственно-техническую и другую продукцию, а также услуги.

Инфографика: Оргкомитет конкурса.

Об этом сообщает Газета "Республика Башкортостан".

Автор:Ирина Петрова
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