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3 Апреля , 14:30

Минпромторг аккредитовал Центр испытаний беспилотных авиасистем Башкирии

27 марта 2025 года Министерство промышленности и торговли Российской Федерации аккредитовало республиканский научно-производственный Центр испытаний и компетенций в области беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС), оператором которого является АНО «Беспилотные объединенные технологии».

Минпромторг аккредитовал Центр испытаний беспилотных авиасистем Башкирии
Минпромторг аккредитовал Центр испытаний беспилотных авиасистем Башкирии

НПЦ БАС будет заниматься организацией производства отечественных беспилотных авиационных систем и разработкой критически важных технологий в рамках федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и комплектующих» в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

— Центр будет расположен в создаваемом радиоэлектронном технопарке «РВ-1», где планируется реализация совместных проектов с производителями беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время 11 российских компаний являются резидентами научно-производственного центра. Кроме того, в федеральном бюджете на 2026 год предусмотрено 2,6 миллиарда рублей на создание инфраструктуры республиканского НПЦ, — отметил заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан и министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.

На территории научно-производственного центра компании-резиденты будут разрабатывать технологии, производить комплектующие и сами беспилотники как для гражданских, так и для военных нужд. Также предприятия смогут получать федеральные меры государственной поддержки (субсидии, гранты) для реализации проектов в области беспилотных авиационных систем и воспользоваться налоговыми льготами при размещении производств на территории технопарка.

Источник: Министерство промышленности и энергетики Республики Башкортостан

Автор:Юлия Кононова
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