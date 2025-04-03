Минпромторг аккредитовал Центр испытаний беспилотных авиасистем Башкирии

НПЦ БАС будет заниматься организацией производства отечественных беспилотных авиационных систем и разработкой критически важных технологий в рамках федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и комплектующих» в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

— Центр будет расположен в создаваемом радиоэлектронном технопарке «РВ-1», где планируется реализация совместных проектов с производителями беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время 11 российских компаний являются резидентами научно-производственного центра. Кроме того, в федеральном бюджете на 2026 год предусмотрено 2,6 миллиарда рублей на создание инфраструктуры республиканского НПЦ, — отметил заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан и министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.

На территории научно-производственного центра компании-резиденты будут разрабатывать технологии, производить комплектующие и сами беспилотники как для гражданских, так и для военных нужд. Также предприятия смогут получать федеральные меры государственной поддержки (субсидии, гранты) для реализации проектов в области беспилотных авиационных систем и воспользоваться налоговыми льготами при размещении производств на территории технопарка.

Источник: Министерство промышленности и энергетики Республики Башкортостан