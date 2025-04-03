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3 Апреля , 10:07

С 26 по 28 апреля пройдет «Международный диктант по башкирскому языку»

В соответствии с распоряжением Главы Республики Башкортостан каждую четвертую субботу апреля ежегодно проводится международная образовательная акция «Международный диктант по башкирскому языку». В текущем году он пройдет с 26 по 28 апреля 2025 года. Прямая трансляция на канале БСТ планируется 26 апреля в 11.00 час.

С 26 по 28 апреля пройдет «Международный диктант по башкирскому языку»
С 26 по 28 апреля пройдет «Международный диктант по башкирскому языку»

Принять участие может любой желающий. 

Написание диктанта предусмотрено по следующим уровням: 

  1. начальный уровень владения.
  2. свободное владение языком.
  3. северо-западный диалект башкирского языка.

Более подробные условия можно прочитать в “Положении об организации и проведении диктанта”. 

Положение на башкирском языке
Положение на русском языке
Бланк для участия
Автор:Юлия Кононова
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