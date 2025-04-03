С 26 по 28 апреля пройдет «Международный диктант по башкирскому языку»
В соответствии с распоряжением Главы Республики Башкортостан каждую четвертую субботу апреля ежегодно проводится международная образовательная акция «Международный диктант по башкирскому языку». В текущем году он пройдет с 26 по 28 апреля 2025 года. Прямая трансляция на канале БСТ планируется 26 апреля в 11.00 час.
С 26 по 28 апреля пройдет «Международный диктант по башкирскому языку»
Принять участие может любой желающий.
Написание диктанта предусмотрено по следующим уровням:
начальный уровень владения.
свободное владение языком.
северо-западный диалект башкирского языка.
Более подробные условия можно прочитать в “Положении об организации и проведении диктанта”.
Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».