Главные заявления, прозвучавшие на оперативке в ЦУРе



✅ Радий Хабиров поблагодарил организаторов богослужений в честь Ураза-байрама, подчеркнув, что праздник был проведен на высоком уровне. Также руководитель региона предложил главам муниципалитетов помогать людям в этот светлый праздник.

✅ Глава республики заявил, что Башкирии нужны те трудовые мигранты, которые соблюдают законы. До середины апреля он планирует провести встречу с представителями диаспор в Уфе.

✅ Хабиров попросил сократить сроки ремонта моста через реку Уршак около Булгаково — сейчас предварительные даты работ с 13 мая по 27 июля. Мост 1980 года постройки находится в аварийном состоянии и оттягивать ремонт больше нельзя.

✅ На базе уфимского санатория «Зеленая роща» откроют реабилитационный центр для участников СВО. Работы обойдутся в 50 млн рублей — деньги нашли. На деятельность санатория это не повлияет, так как на сегодняшний день загрузка корпуса, где разместится центр, составляет лишь 25%.

✅ Глава Башкирии раскритиковал глав городов и районов за плохую уборку улиц, которую должны были произвести к 1 апреля. Постаралась только Уфа.

✅ Радий Хабиров отметил благодарностью коллектив РКБ имени Куватова.

✅ Глава Башкирии обратил внимание министерств ЖКХ и транспорта на рост жалоб от жителей республики на ямы на дорогах, благоустройство и уборку территорий, а также состояние зеленых насаждений.

✅ Хабиров поручил административным комиссиям и главам районов усилить работу по выявлению нарушителей, которые паркуют машины на газонах и тротуарах.

✅ По итогам 2024 года в республике значительно выросло производство основных продуктов питания: производство муки составило 129% к 2023 году, мяса и субпродуктов птицы – 119,7%, масла – 114,1%, производство говядины, свинины и баранины, а также круп – около 113% и др. Показатели в Башкирии – выше, чем в среднем по России.

✅ Башкирия стала первым российским регионом, где создано представительство Центра компетенций Роскачества в области продукции и услуг халяль. Халяльную продукцию производят 40 предприятий республики. Сертификаты Центра позволяют производителям поставлять продукцию в Оман, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт, Алжир, Пакистан, Турцию без прохождения дополнительного контроля в этих странах.

✅ С 3 апреля в Башкирии открывают пожароопасный сезон в лесах. С 18 апреля введут особый противопожарный режим с ограничениями на разведение огня и сжигание мусора, а с 1 мая – особый противопожарный режим. За нарушение режимов полагаются крупные штрафы.

✅ Глава региона поручил не тянуть с оценкой ущерба от паводка в селе Азово Архангельского района. Деньги на возмещение ущерба уже перевели в район.

✅ Радий Хабиров дал поручение устранить колейность на трассах М-5 и Р-240, а также на улице Заки Валиди в Уфе.

✅ Еще на 200 км дорог в Башкирии появится электроосвещение, также заменят более 20 тысяч дорожных знаков, установят 120 светофоров, 102 км барьерного и пешеходного ограждений и обустроят 75 км тротуаров. В нормативное состояние приведут свыше 1,5 тысячи км автодорог и 35 мостов протяженностью более 8 тысяч метров.