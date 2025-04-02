В Башкирии состоялась презентация книги Талгата Сагитова «Дуновения памяти»

Книга на башкирском языке под названием «Хәтер ипкендәре», изданная в 2022 году, была удостоена премии имени Шагита Худайбердина. В 2024 году издательство «Китап» выпустило ее перевод на русский язык.

Презентация книги собрала друзей, коллег, писателей, ученых, журналистов и поклонников творчества автора. Ведущий Фирдат Галиев рассказал о произведении, в котором переплетаются события различного масштаба с личной историей Талгата Сагитова — от его деревенского детства до руководства культурной сферой республики.

Руководитель Агентства по печати и СМИ Максим Ульчев подчеркнул значимость выхода книги на русском языке, отметив ее ценность для русскоязычной аудитории и назвав биографию автора отражением истории поколения Башкирии второй половины 20 века.

Председатель Союза писателей Башкортостана Айгиз Баймухаметов поделился воспоминаниями о своей первой встрече с Талгатом Сагитовым и подарил ему переведенную на башкирский язык книгу Кемеля Токаева, отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, под названием «Таинственный след».

Талгат Сагитов рассказал истории, легшие в основу его романа-эссе, сопровождая их видеорядом. Народный поэт Башкортостана Кадим Аралбай высоко оценил произведение, отметив его литературные достоинства и поэтичность языка. Он также прочитал и подарил Талгату Сагитову стихотворение, посвященное ему и его супруге.

Фото:Айрат Нурмухаметов, Рафаэль Сарваев

Источник: ИА "Башинформ".