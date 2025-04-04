Чат Комитета поддержки участников СВО переходит на круглосуточный режим

«Психологическая помощь часто необходима в моменте. Мы запустили чат Комитета с психологами и быстро поняли, что нужно сделать его доступным 24/7, чтобы помощь была доступна не только из любой точки нашей страны, но и в любое время. Нам удалось организовать работу психологов таким образом, что они готовы отвечать на обращения круглосуточно и без выходных. Важно также, что обратиться к нам можно анонимно, без необходимости раскрывать личные данные. Это стало одним из факторов, способствующих популярности данного формата психологической помощи», — отметила руководитель КСВО Юлия Белехова.

В чате работает команда опытных и высококвалифицированных медицинских психологов, которые предоставляют бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям. Общение в чате анонимное, без запроса персональных данных. Обратиться в чат может любой житель страны, независимо от часового пояса.

«Мы наблюдаем высокий интерес к цифровому формату общения, который позволяет избежать визитов в поликлинику и скрыть обращение от соседей. За восемь месяцев работы чата специалисты обработали более 1 800 индивидуальных обращений. В настоящее время мы активно проводим телефонные консультации и сопровождаем сложные случаи в динамике. Нам важно помочь каждому, кто испытывает тревожные состояния. Чат также особенно полезен в удаленных территориях, где нет доступа к медицинским психологам», — прокомментировала координатор Чата, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль», член Общественной палаты Российской Федерации Евгений Мартынов.

В чат уже подключилось более 11 000 человек из разных регионов страны

Организаторы: Комитет семей воинов Отечества (КСВО) и Фонд «Социальная сфера» (команда федерального проекта «ЗдравКонтроль») при поддержке Общественной палаты Российской Федерации.

Ссылка на чат: https://t.me/+-NlCAoiZghk2OTNi