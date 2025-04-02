Чтобы праздники запоминались

– Лилия Мажитовна, как вы стали специалистом по видеомонтажу?

– Я пришла в эту профессию благодаря моему супругу Марату Зайнетдинову. Это творческий человек, музыкант, владеющий многими инструментами, много лет отдавший развитию культуры в нашем городе.

Мне было нелегко выбрать своё направление, потому что в школе училась ровно по всем предметам, была хорошисткой. Хотела быть и ветеринаром, потому что очень люблю животных, и режиссёром.

Большую роль в моём формировании сыграла мама Василя Валиевна. Она с детства прививала мне и сестре любовь к искусству, театру, кино. Мы каждую неделю ездили в Уфу, ходили в музеи, цирк, на спектакли, оперетты. Мама передала мне свои знания по мировой художественной культуре: будучи выпускницей Ленинградского педагогического института имени Герцена, привила мне и сестре особое чувство любви к истории, культуре, литературе нашей республики. Она много читает и сейчас часто помогает советами в составлении исторических кадров. Папа Мажит Хужиевич состоял в ансамбле кураистов, писал стихи. Он всегда оказывал мне поддержку в творческих проектах, написании стихов и рассказов. Был вдохновлён башкирским поэтом-односельчанином Рами Гариповым. Среди родственников с папиной стороны тоже много творческих личностей, заслуженных работников образования. Моя сестра тоже одарённый человек, она пишет стихи. Так что многое в моей жизни и работе сложилось благодаря моей семье.

Я училась на историческом факультете пединститута и в те годы встретила будущего супруга. Так сложилось, что мы стали работать вместе.

Возможно, если бы я выбрала другую сферу, наша семья не была бы такой крепкой. Из этого союза сложился сильный творческий тандем. Марат Явдатович купил видеокамеру, я потихоньку освоила съёмку, научилась обрабатывать и монтировать видео, изучила различные программы.

Окончив институт, я пыталась самостоятельно искать работу, хотя муж хотел, чтобы мы работали вместе. Так получилось, что в 2003 году меня приняли видеооператором в Городской дворец культуры, тогда он располагался в бывшем ДК имени 40-летия ВЛКСМ. Первые мои шаги – запись концертов, видеосъёмка городских мероприятий. Со временем появились большие экраны, требовалось оформление сцены, и постепенно это перетекло в мои обязанности. Я продолжала изучать всё новое, во мне проснулось режиссёрское начало. Оформить песню с помощью видео не так просто, для этого необходимо художественное восприятие мира, и в этом очень помогает моё образование. Приходится многое изучать, искать исторические факты, ни в коем случае нельзя их искажать, потому что я транслирую на весь город, а это большая ответственность. Например, работая над оформлением песни, ищу её авторов, изучаю предысторию, внимательно отношусь к содержанию.

Мой супруг – не просто коллега, он единомышленник и наставник. Мы всегда прислушиваемся к мнению друг друга. Я научилась спокойно относиться к критике с его стороны, это даже помогает в работе. Но могу и отстоять свою позицию, объяснить, почему считаю её правильной. Очень важно в видеомонтаже слышать и чувствовать музыку, чтобы правильно передать идею номера.

Любой концерт для меня – большой труд, в который вкладываешь свою душу. Чтобы собрать только один номер, нужно перебрать огромное количество материала. Например, при подготовке к фестивалю солдатской песни мне помогало даже то, что мой муж – десантник, и нам эта тема близка.

– Вы обсуждаете с артистами заранее, каким будет номер?

– Конечно, мы изучаем, например, песню, продумываем её оформление. Для группы «Десантное братство» я предложила видео с флагом, и музыканты с нами согласились.

– Как вы работаете над большими концертами, например, к 8 Марта? Помимо сценария вы заранее просматриваете номера всех исполнителей?

– Мы знакомимся со сценарием, изучаем каждый номер, но заранее невозможно их все посмотреть. Я внимательно слушаю музыку, вникаю в тексты песен. Для этого прошу у коллег, чтобы заранее сдали записи. Интересуюсь, какого цвета будут костюмы исполнителей – это важно, потому что видео должно подчёркивать, усиливать эффект. Некоторые танцевальные номера не требуют дополнительной визуализации, им скорее больше подходит абстракция. Для оформления лирической песни на чувашском языке, посвящённой маме, я подобрала видео, где запечатлена красота нашей природы. Это подчеркнуло национальные костюмы, в которых выступали исполнители коллектива «Тавах», потому что фольклорные элементы всегда хорошо воспринимаются с образами берёзки, ромашки. Для хореографических номеров видеоряд должен быть скорее дополнением, а не брать на себя особую функцию, не отвлекать от танца.

Сложность в том, что на сцене три разных экрана, и каждый из них требует своего заполнения, необходимо, чтобы видео на них находились в соответствии друг с другом. Для вокальных номеров используется видеоряд более насыщенный, в отличие от хореографических.

Помимо работы над концертами мы ведём видеосъёмку городских мероприятий и сохраняем в архив.

– Какие творческие планы вы хотели бы реализовать?

– Готовлю проект «Пока мы живы, жива память». Есть идея по Пушкинской карте познакомить учащихся школ, лицеев, колледжей с героями Великой Отечественной войны из Стерлитамака, у нас подготовлен фильм. Есть материалы о детях войны, которые рано повзрослели и внесли свой вклад в Победу. Сейчас я изучаю подвиг легендарного генерала Шаймуратова, много читаю о нём. Мы подготовили текст, я под него по крупицам собираю материал для фильма. Узнала много интересных фактов об этой неординарной личности, его трагической гибели. Это большая и ответственная работа, но она важна для того, чтобы наша молодёжь знала о героях Башкортостана.

Беседовала Эльвира ЛУКМАНОВА