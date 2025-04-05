В Стерлитамаке побывала министр предпринимательства и туризма Башкирии

В субботу, 5 апреля, в городе с рабочим визитом побывала министр предпринимательства и туризма республики Зухра Гордиенко. Целью визита было ознакомление с идеями, которые город представил в заявке для конкурса «Туристический код». В сопровождении заместителя главы администрации города Айнура Юнусова Зухра Маулитбаевна ознакомилась с исторической частью города, в частности с проектами, представленными в заявке для конкурса «Туристический код». Как рассказал нам Айнур Наилевич, в рамках этого проекта наш город подал заявку на участие в конкурсе, и в случае победы Стерлитамак получит на реализацию 50 миллионов рублей.

В исторической части города на площади перед кинотеатром «Салават» высокого гостя встретили управляющая делами главы администрации Наталья Квашнина, директор туроператора «Башгид» Екатерина Кириллова и продюсер креативного агентства Мария Орешникова, которые представили идеи этого проекта.

В ходе экскурсии по исторической части города Зухра Маулитбаевна ознакомилась с купеческим наследием – реставрированными предпринимателями города зданиями и сквером кинотеатра «Салават». По ходу обсуждались проекты по оборудованию здесь визит-центра, модульных переносных домиков – павильонов уличной продажи, систем навигации с информационными табличками. Также на площади напротив Русского драматического театра планируют построить мобильный амфитеатр; вдоль ул. Комсомольской в направлении к парку им. Кирова появятся нестационарные павильоны и несколько арт-объектов с изображением символа города – гуся.

Среди других замыслов – проект освещения фасадов зданий бывшей Земской управы и нынешнего краеведческого музея. Стерлитамакский «Арбат», как его называют сами горожане, – историческая часть города совместится с парком Кирова, который, как известно, сейчас реконструируется.

Следующим пунктом визита министра стал доходный дом купца Василия Патрикеева. Здесь Зухра Гордиенко познакомилась с местными ремесленниками, которые производят шоколад, хлеб на закваске, изделия из шерсти, картины, броши, масла и традиционные башкирские тюбетейки. Основательница этно-мастерской «Алтын ай» и бренда «Тюбетейка Тюрбан» Айгуль Сайфуллина ознакомила Зухру Маулитбаевну со своей продукцией: разными видами эксклюзивных и массовых тюбетеек. Она поделилась мечтой основать в городе музей-мастерскую тюбетейки, в которой посетители могли бы сами попробовать сшить и приобрести понравившийся им головной убор.

«Екатерина уже привозит сюда туристические группы по две сотни школьников из других городов и весей», – в таком духе представила гостье директора туроператора «Башгид» Екатерину Кириллову один из основателей творческого объединения «Культурный код», сооснователь мануфактуры «Ремесленный шоколад из Башкирии», а сегодня – гид экскурсии по площадке «Фестиваля авторских музеев-мастерских Патрики маркет» Марина Григорьева.

«А это наш стерлитамакский Клод Моне», – представила она тут же другого участника объединения, художницу Динару Усманову, создательницу галереи локальной живописи «Шиханы и Стерлитамак». Она проводит здесь мастер-классы с детьми, на которых они пишут картины «Торатау» и уносят их домой на память.

Настя Галеева из Салавата производит лучшие сыродавленные масла. Это единственное такое производство в Башкирии. Сегодня у них самый большой ассортимент масел – более 25 видов. Какие-то из них можно употреблять в пищу, какие-то использовать в косметических целях, а какие-то – для здоровья. Гостя интересовало всё: от технологии изготовления продукции участников встречи до их розничной стоимости.

Затем посетили мастерскую ремесленного хлеба на закваске основателя ремесленной пекарни «Хлеб мастер» (интерактивного музея) Никиты Вотякова, о котором мы уже неоднократно писали, как и о достоинствах его продукции. Посетители музея имеют возможность поучаствовать в процессе выпечки хлеба на закваске. Здесь разъясняется, чем этот хлеб отличается от хлеба на дрожжах, и чем цельнозерновой хлеб лучше очищенного. «Самый здоровый хлеб в Стерлитамаке!», – резюмировала Зухра Маулитбаевна. Кстати, знаете, откуда пошло выражение «дошёл до ручки»? Оказывается, это также связано с хлебопечением. В старину пекли калачи с ручкой, держась за которую, как за сумку, можно было донести этот каравай до дома. Ручку, как правило, выбрасывали, а кто победнее – съедал их. Отсюда и пошло это выражение. Обо всём этом и о многом другом гости узнали из рассказа Никиты.

Ну и «гвоздь программы» – натуральный шоколад, который изготавливают здесь же, в музее-мастерской шоколада, из какао-бобов. Процесс охватывает полный цикл: от измельчения какао-бобов до конечного продукта, причём без всяких добавок. Здесь производят этот полезный продукт на самые разные вкусы и потребности. Есть даже шоколад на кумысе, а также с полезными веществами, предназначенный для спортивного питания.

Расставаясь с участниками встречи, Зухра Маулитбаевна высоко отозвалась обо всём увиденном и пожелала успехов городу на туристическом предпринимательском поприще.

Дальнейший маршрут министра: ООО «Инмаш», термальный комплекс, торговый центр «Громада».

Фото Сергея Крамскова.