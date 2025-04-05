Большие открытия маленьких исследователей

Науки юношей питают,

Отраду старым подают,

В счастливой жизни украшают,

В несчастный случай берегут;

Эти строки Михаила Васильевича Ломоносова как нельзя лучше описывают причину, по которой 7 марта ученики со всей России собрались во втором корпусе гимназии №1. В этот день состоялась 26-ая ежегодная научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения».

Впервые конференция объединила юных исследователей в 2000 году, тогда она носила статус муниципальной. В 2021 году «Ломоносовские чтения» приобрели Всероссийское значение. С тех пор в гимназию приезжали ученики со всей страны. На 26-ой конференции выступили ребята из Старого Оскола, Москвы, Долгопрудного, Ростова-на-Дону, Астрахани, Северобайкальска, и, конечно, из самых разных уголков нашей республики. Было принято более 600 заявок вместе с участниками заочного тура.

По традиции «Ломоносовские чтения» открылись театральной постановкой, подготовленной гимназистами. В этот раз на сцене появились былинные богатыри, а ещё Дмитрий Донской, Михаил Кутузов, Михаил Ломоносов. Отдельная часть постановки была посвящена героям Великой Отечественной войны. И это не случайно, ведь 2025 год объявлен годом Защитника Отечества. «В тяжелые годы Великой Отечественной войны ученые совершали значимые открытия, что сделало Россию великой державой. В двадцать первом веке юные исследователи продолжают традиции предков» - выступил с приветственной речью директор гимназии Риф Рахимович Тажиев.

После торжественного открытия исследователи с 1 по 11 класс разошлись по 37 секциям различных направлений: «Языка нашего небесна красота», «Открой мне бывшего, о древность, имена!», «Художества науки ускоряют» и т.д. Кто-то презентовал народный костюм, сделанный своими руками, кто-то рассказывал про собственный сайт, а кто-то изучал особенности выращенных им растений.

К «Ломоносовским чтениям» ребята начинают готовиться еще осенью, чтобы в первую пятницу весны показать свои научные труды. Это всегда кропотливый процесс, ведь исследование предполагает постановку проблемы, её решение и вывод. Ученики проводят опросы среди сверстников, изучают статьи ученых, измеряют, считают - и все это, чтобы стать лучшим на Всероссийской конференции. А оценивают их ученые вузов республики, руководители общественных организаций города, юристы, медики и другие специалисты в статусе кандидатов, докторов и профессоров наук.

С 2006 года материалы выступлений участников НПК печатаются в сборнике «Врата моей учености», имеющий официальный гриф. Это целая энциклопедия исследовательских работ обучающихся и их наставников, которая служит воспоминанием о проделанной работе.

Больше четверти века гимназия №1 воспитывает новое поколение химиков, биологов, психологов, историков, культурологов, филологов, математиков, физиков и лингвистов, чтобы наука не останавливала свое развитие и в мире появлялось всё больше ученых и открытий.