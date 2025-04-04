Воин из Стерлитамака потерял в бою ногу и выбирался к своим трое суток

После тяжёлого ранения ему пришлось трое суток ползти к своим по территории противника. Эта героическая история стала известна на встрече с волонтёрами «Вместе к Победе России» и растрогала их до глубины души – через такие неимоверные трудности проходят воины, чтобы обеспечить нам спокойную жизнь.

Недавно также стало известно о бойце СВО из Давлекановского района, который два месяца не выходил на связь и считался пропавшим без вести. Сейчас он в госпитале. А перед этим, получив тяжёлое ранение, смог проползти 13 километров. Конечно, мы постараемся рассказать о героях подробнее.