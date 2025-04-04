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4 Апреля , 19:36

Воин из Стерлитамака потерял в бою ногу и выбирался к своим трое суток

64-летний боец  с позывным «Однолюб» воевал на Авдеевском направлении.

Воин из Стерлитамака потерял в бою ногу и выбирался к своим трое суток
Воин из Стерлитамака потерял в бою ногу и выбирался к своим трое суток

После тяжёлого ранения ему пришлось трое суток ползти к своим по территории противника. Эта героическая история  стала известна на встрече с волонтёрами «Вместе к Победе России» и  растрогала их  до глубины души – через такие неимоверные  трудности проходят  воины, чтобы  обеспечить нам спокойную жизнь.

Недавно также стало известно о бойце СВО из Давлекановского  района, который два месяца не выходил на связь и считался пропавшим без вести. Сейчас он в госпитале. А перед этим, получив тяжёлое ранение, смог проползти 13 километров. Конечно, мы постараемся рассказать о героях подробнее.

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