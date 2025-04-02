Башкирская песня "Хомай" попала в ротацию федерального радио

Напомним, что башкирский альбом на основе эпоса «Урал-батыр» выходит на российском лейбле.
Трек «Хомай» попал в ротацию одной из крупнейших коммерческих радиостанций страны — «Европы Плюс».
Композиция завоевала любовь слушателей не только в России, но и за рубежом. Песня занимает высокие позиции в музыкальных чартах:
Apple Music Top 100
1 место — Узбекистан, Кыргызстан
2 место — Казахстан, Туркменистан
5 место — Россия
— VK Музыка:
19 место — общий чарт
2 место — Казахстан
3 место — Узбекистан
— Shazam:
1 место — Казахстан
3 место — Россия, Беларусь
18 место — мировой топ
Фото: скриншот видео.
Источник: ИА "Башинформ"