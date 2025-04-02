Башкирская песня "Хомай" попала в ротацию федерального радио

Напомним, что башкирский альбом на основе эпоса «Урал-батыр» выходит на российском лейбле.

Трек «Хомай» попал в ротацию одной из крупнейших коммерческих радиостанций страны — «Европы Плюс».

Композиция завоевала любовь слушателей не только в России, но и за рубежом. Песня занимает высокие позиции в музыкальных чартах:

Apple Music Top 100

1 место — Узбекистан, Кыргызстан

2 место — Казахстан, Туркменистан

5 место — Россия

— VK Музыка:

19 место — общий чарт

2 место — Казахстан

3 место — Узбекистан

— Shazam:

1 место — Казахстан

3 место — Россия, Беларусь

18 место — мировой топ

Фото: скриншот видео.

Источник: ИА "Башинформ"