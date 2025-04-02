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2 Апреля , 12:02

Башкирская песня "Хомай" попала в ротацию федерального радио

Песни башкирского проекта «Ay Yola» уже набрали в интернете миллионы просмотров, и их количество постоянно растет.

Башкирская песня «Хомай» набрала миллионы просмотров в разных странах
Башкирская песня «Хомай» набрала миллионы просмотров в разных странах

Напомним, что башкирский альбом на основе эпоса «Урал-батыр» выходит на российском лейбле. 

Трек «Хомай»  попал в ротацию одной из крупнейших коммерческих радиостанций страны — «Европы Плюс».

Композиция завоевала любовь слушателей не только в России, но и за рубежом. Песня занимает высокие позиции в музыкальных чартах:

Apple Music Top 100 
  1 место — Узбекистан, Кыргызстан  
  2 место — Казахстан, Туркменистан  
  5 место — Россия

— VK Музыка:  
  19 место — общий чарт  
  2 место — Казахстан  
  3 место — Узбекистан

— Shazam:  
  1 место — Казахстан  
  3 место — Россия, Беларусь  
 18 место — мировой топ

Фото: скриншот видео.

Источник: ИА "Башинформ"

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