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27 Марта , 11:40

Башкирская песня «Хомай» вошла в ТОП-10 треков в России. Интервью с продюсером

Песня «Хомай» в ТОП-10 треков в России, на первой позиции в Казахстане, в пятёрке в Узбекистане, Азербайджане. Она звучит в Турции и даже в Европе.

Башкирская песня «Хумай» вошла в ТОП-10 треков в России. Интервью с продюсером
Башкирская песня «Хумай» вошла в ТОП-10 треков в России. Интервью с продюсером

Эксклюзивное интервью «МГ» дал музыкальный продюсер группы AY YOLA Руслан Север.

-Ожидали ли вы такой славы?

-Нас невероятно тепло встретили в тюркоязычных странах и регионах. Из Казахстана поступают предложения о сотрудничестве от представителей различных сфер, от эстрады до государственных структур. Все хотят с нами встретиться. Песня мгновенно стала вирусной, люди восхищаются костюмами, интересуются, где их можно приобрести, девушки копируют прическу Адель.

Мы надеялись, что альбом привлечет внимание, ведь мы вложили в него все силы и душу. Ринат гениально исполнил партию на курае, его горловое пение завораживает, он глубоко понимает суть этой истории. Мы стремились не только создать запоминающийся звук, но и наделить каждую песню уникальной энергией и душой.

Мы поражены цифрами и до сих пор не можем осознать произошедшее. Постоянно поступают звонки из соседних регионов, из Москвы с приглашениями на интервью. Завтра команда НТВ прилетает в Уфу, чтобы взять у нас интервью и запечатлеть наше выступление на ледовой арене перед матчем «Салавата Юлаева» с «Сибирью». Мы безмерно благодарны за такое внимание, это превзошло все наши ожидания.

Подробное интервью читайте в источнике: "Молодёжная газета РБ"

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