Дети против наркотиков

Ученики 11 А класса организовали насыщенную программу. Она была направлена на то, чтобы повысить осведомленность школьников о вреде наркотических веществ и предотвратить их употребление.

Никита Ермилов предложил альтернативу наркотикам в виде спорта и полезных привычек. Елизавета Зайда рассказала о своем опыте: она участник судейской коллегии по дзюдо.

Альфред Дувагулов подробно раскрыл вред наркотических веществ - всю правду о наркотиках.

В этом важном разговоре участвовали старосты 7-11 классов. На классном часу они донесут информацию до своих одноклассников.

Одиннадцатиклассники уверены, что подобные мероприятия должны стать регулярными, ведь только совместными усилиями можно противостоять серьёзной проблеме. И мы надеемся, что такие акции будут продолжаться в будущем, ведь сберечь здоровье молодежи — задача, важная для всего общества.

Александра Лейхнер