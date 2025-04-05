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5 Апреля , 21:08

Дети против наркотиков

В школе № 23 состоялось значимое мероприятие, посвященное борьбе с наркотиками. 

Дети против наркотиков
Дети против наркотиков

Ученики 11 А класса организовали насыщенную программу. Она была направлена на то, чтобы повысить осведомленность школьников о вреде наркотических веществ и предотвратить их употребление.

Никита Ермилов предложил альтернативу наркотикам в виде спорта и полезных привычек. Елизавета Зайда рассказала о своем опыте: она участник судейской коллегии по дзюдо.

Альфред Дувагулов подробно раскрыл вред наркотических веществ - всю правду о наркотиках.

В этом важном разговоре участвовали старосты 7-11 классов. На классном часу они донесут информацию до своих одноклассников.

Одиннадцатиклассники уверены, что подобные мероприятия должны стать регулярными, ведь только совместными усилиями можно противостоять серьёзной проблеме. И мы надеемся, что такие акции будут продолжаться в будущем, ведь сберечь здоровье молодежи — задача, важная для всего общества.

Александра Лейхнер

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