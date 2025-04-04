Росгвардия объявила набор кандидатов на службу в подразделения вневедомственной охраны. Прохождение службы возможно как в батальонах Росгвардии в Уфе, так и в районных центрах республики. По вопросам трудоустройства звоните 8 (800) 707-39-40.
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