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4 Апреля , 18:50

Росгвардия объявила набор кандидатов на службу

Росгвардия объявила набор кандидатов на службу в подразделения вневедомственной охраны. Прохождение службы возможно как в батальонах Росгвардии в Уфе, так и в районных центрах республики. По вопросам трудоустройства звоните 8 (800) 707-39-40.

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