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4 Апреля , 13:05

Иностранные граждане, живущие в РФ без законных оснований, должны определиться

Все иностранные граждане, находящиеся в России без законных оснований, должны урегулировать свое правовое положение до 30 апреля 2025 года либо покинуть территорию Российской Федерации.

Иностранные граждане, живущие в РФ без законных оснований, должны определиться
Иностранные граждане, живущие в РФ без законных оснований, должны определиться

30 декабря 2024 г. Президентом Российской Федерации подписан Указ № 1126 «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки».

Он предусматривает обязанность иностранных граждан, находящихся территории Российской Федерации с нарушением сроков пребывания, обратиться в территориальный орган МВД России по вопросу урегулирования своего правового положения или покинуть территорию Российской Федерации.

Иностранные граждане, изъявившие желание получить разрешительные документы для дальнейшего законного нахождения в России обязаны будут представить свои биометрические данные в соответствии с законодательством Российской Федерации либо пройти идентификацию по биометрическим персональным данным.

Указ вступил в силу с 1 января 2025 г. и действует до 30 апреля 2025 г.

Отдел по вопросам миграции Управления МВД России по г. Стерлитамаку.

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