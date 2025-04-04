В Башкирии для мам воинов СВО организовали благотворительный концерт

2 апреля героини проекта собрались в Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури. В фойе была организована выставка портретов матерей. Концерт наполнили теплые слова и душевные песни о матерях, в нем приняли участие известные артисты республики, такие как Рустам Гиззатуллин, Фарваз Урманшин, Расуль Карабулатов и многие другие. Лейтмотивом вечера стала история башкирского воина Урала, который добровольно отправился на СВО, и его семьи. Концерт завершился гимном любви матерям, исполненным детской студией Башоперы, с известной песней «Пусть всегда будет мама!».

— Когда мы задумывали этот проект год назад, трудно было представить, что сможем провести мероприятие республиканского уровня. Мы хотели выразить огромную благодарность матерям, воспитавшим настоящих защитников нашей Родины. На вечер были приглашены около 50 женщин из разных районов республики, и для них выступали самые известные певцы. Песни о матерях стали выражением глубокой признательности тем, кто защищает суверенитет и безопасность страны, и их матерям, которые обеспечивают надежный тыл, передавая своим сыновьям тепло и заботу из родного дома. Мамы в зале радовались, плакали, печалились и улыбались. Мы старались сделать вечер оригинальным и запоминающимся, — рассказала «Башинформу» Гаухар Батталова.

Напомним, что премьера проекта состоялась в апреле 2024 года, и на данный момент в эфире показано около 50 выпусков программы. Авторы телепередачи — Зиля Баймурзина и Райса Казбулатова, режиссеры — Айнур Ибрагимов и Урал Султангареев, а постановщиком является Радик Фатхиев. В оформлении сцены впервые использовался искусственный интеллект.

— Подготовку проекта поддерживают социальные координаторы и фонд «Защитники Отечества» под руководством Гульнур Кульсариной. Особую значимость мероприятию придало присутствие Каринэ Владимировны Хабировой, что, безусловно, запомнится матерям наших воинов, — отметила Гаухар Батталова. — Мы также благодарим министерство культуры за предоставление зала и наш медиахолдинг за организацию стола для мам.

«Каждая история наших героинь, матерей, чьи сыновья находятся на СВО, может стать сюжетом для книги, спектакля или фильма, — добавила одна из авторов проекта Зиля Баймурзина. — Эти женщины, несмотря на трагические судьбы и тяжелые испытания, находят в себе силы поддерживать своих сыновей. У них сильный внутренний стержень и непоколебимая вера в то, что их молитвы помогут защитить их детей».

По словам Гаухар Батталовой, мамы из разных районов и городов смогли пообщаться, поделиться историями о своих сыновьях и получить подарки с чайными наборами от телеканала, чтобы в будущем насладиться чаем с близкими.

«Концерт был прекрасным. Мы познакомились с другими мамами и получили книгу в подарок. Ваша команда — невероятные люди, добрые и поддерживающие. Эта мощная поддержка много значит для нас! — поделились впечатлениями приглашенные мамы. — Огромное спасибо всем за организацию мероприятия! Вы вложили в него много сил, и это было очень душевно. Мы объединились, и этот позитив надолго останется с нами. Желаем здоровья и успехов вам, а нашим детям — вернуться живыми с победой!»

Средства, собранные на благотворительном концерте «Әсәй — Мама», будут направлены на помощь воинам СВО. В ближайшее время концерт будет показан в телеэфире, а также планируется провести на БСТ День матерей участников СВО.



фото – Валерий Шахов

Источник: ИА Башинформ