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2 Апреля , 14:52

Боец СВО из Стерлитамака Александр Козоногов поделился радостными новостями

Завершился краткосрочный отпуск военнослужащих мотострелкового полка «Башкортостан», который был наполнен массой приятных и даже счастливых событий.

Боец СВО из Стерлитамака Александр Козоногов поделился радостными новостями
Боец СВО из Стерлитамака Александр Козоногов поделился радостными новостями

Бойцы рассказали о своих приятных моментах отпуска жураналистам 2 апреля во время отправки из Уфы в зону проведения СВО.

Участник спецоперации из Стерлитамака, командир отдельной реактивной артиллерийской батареи имени Алексея Сухорукова мотострелкового полка «Башкортостан» гвардии старший лейтенант Александр Козоногов рассказал: 

«У меня родилась дочь. Малышке буквально несколько дней. Я очень счастлив. Отпуск поэтому пролетел быстро и незаметно, ещё бы чуть побыть дома, но надо возвращаться на фронт».

Также Александр отметил, что полк «Башкортостан» за два года зарекомендовал себя в специальной военной операции как сильное, умелое и надёжное подразделение.

Напомним, Александр Козоногов служит в Вооружённых силах страны с 2012 года. Когда в России была объявлена специальная военная операция, сразу отправился на Донбасс. Взял позывной «Боксёр», поскольку в юности профессионально занимался этим видом спорта.

В 2023 году перевёлся в  полк «Башкортостан»: служил в батарее артиллерийского дивизиона имени Мугина Нагаева старшим офицером, затем ему доверили возглавить артбатарею имени Алексея Сухорукова.

Александр пользуется среди товарищей непререкаемым авторитетом и безграничным уважением.

Источник: ИА "Башинформ".

 

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