Водитель установки «Град» из Башкирии сорвал нападение ВСУ

Об этом сообщил telegram-канал «Башкирский батальон».

Младший сержант Мялица служит старшим водителем-заряжающим БМ-21 «Град» и совершил сотни боевых выездов. В одном из рейдов вражеские дроны атаковали российскую технику, но благодаря его мастерству атака была отражена, а машины остались невредимы.

За мужество и отвагу Михаил Мялица удостоен медалей «За воинскую доблесть» II степени и генерала Шаймуратова.

Как мы сообщали ранее, в Башкирии размер единовременной выплаты подписавшим контракт с Минобороны РФ составляет 2 млн рублей.

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (927) 310-39-33; 8 (3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. № 19).

Фото:telegram-канал «Башкирский батальон».