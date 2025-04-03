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3 Апреля , 09:42

Водитель установки «Град» из Башкирии сорвал нападение ВСУ

Участник  СВО Михаил Мялица, боец артиллерийской батареи имени Алексея Сухорукова полка «Башкортостан», предотвратил атаку противника. 

Водитель установки «Град» из Башкирии сорвал нападение ВСУ
Водитель установки «Град» из Башкирии сорвал нападение ВСУ

Об этом сообщил telegram-канал «Башкирский батальон».

Младший сержант Мялица служит старшим водителем-заряжающим БМ-21 «Град» и совершил сотни боевых выездов. В одном из рейдов вражеские дроны атаковали российскую технику, но благодаря его мастерству атака была отражена, а машины остались невредимы.

За мужество и отвагу Михаил Мялица удостоен медалей «За воинскую доблесть» II степени и генерала Шаймуратова.

Как мы сообщали ранее, в Башкирии размер единовременной выплаты подписавшим контракт с Минобороны РФ составляет 2 млн рублей

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Фото:telegram-канал «Башкирский батальон».

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