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5 Апреля , 12:11

Стерлитамак признан самым «умным городом» Башкирии

Об этом рассказал глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов в социальных сетях:

Стерлитамак признан самым «умным городом» Башкирии
Стерлитамак признан самым «умным городом» Башкирии

"По результатам регионального этапа голосования наш город стал одним из победителей в ПФО. В голосовании приняли участие 113 111 человек.

Нас ждет полуфинал, и мы будем участвовать в голосовании уже среди федеральных округов. Подписывайтесь на социальные сети «Центра компетенций «Умный город» (vk.com/russiasmartcity), чтобы не пропустить старт следующего этапа голосования".

Мэр Стерлитамака отметил, что  город уже вошёл в топ-10 рейтинга IQ городов среди крупных муниципалитетов России. 

Поддерживайте  город в следующем этапе голосования!

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