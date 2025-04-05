Стерлитамак признан самым «умным городом» Башкирии

"По результатам регионального этапа голосования наш город стал одним из победителей в ПФО. В голосовании приняли участие 113 111 человек.

Нас ждет полуфинал, и мы будем участвовать в голосовании уже среди федеральных округов. Подписывайтесь на социальные сети «Центра компетенций «Умный город» (vk.com/russiasmartcity), чтобы не пропустить старт следующего этапа голосования".

Мэр Стерлитамака отметил, что город уже вошёл в топ-10 рейтинга IQ городов среди крупных муниципалитетов России.

Поддерживайте город в следующем этапе голосования!