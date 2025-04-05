Призывники из Башкирии не поедут в зону СВО

Заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов провел совещание с муниципалитетами республики по вопросам проведения весеннего призыва.

Отправка призывников со сборных пунктов начнется в середине апреля. Срок службы, как и прежде, составит один год. С 1 января 2024 года призывной возраст увеличен с 18 до 30 лет.

Заместитель премьер-министра подчеркнул, что призывники не будут направляться в зону проведения СВО.

По словам Ирека Сагитова, примерно треть новобранцев будут направлены в учебные соединения и воинские части. В течение пяти месяцев они будут осваивать современную военную технику и получат воинскую учётную специальность.

Военнослужащие, отслужившие установленные сроки, будут уволены своевременно и направлены к местам проживания.

Об этом пишет "Молоёжная газета" РБ.