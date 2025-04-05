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5 Апреля , 11:08

Стерлитамакское ВПО «Отечество» - призёр регионального конкурса

Воспитанники ВПО «Отечество» стали  призёрами регионального конкурса «Лучший военно-патриотический клуб Республики Башкортостан».

Стерлитамакское ВПО «Отечество» - призёры регионального конкурса
Стерлитамакское ВПО «Отечество» - призёры регионального конкурса

Конкурс проходил С 31 марта по 4 апреля в парке «Патриот» . В соревнованиях приняли участие 12 команд из разных городов и районов Башкирии.

Участники состязались в разборке и сборке автомата АК-74, снаряжении магазина, военно-медицинской подготовке, стрельбе в тире, управлении беспилотниками, основах военной топографии, соревнованиях по физподготовке, строевой подготовке, защите от радиационных, химических и биологических угроз (РХБЗ), военизированной эстафете и интеллектуальных викторинах.

Ильяс Дувакулов занял первое место в личном зачёте по выполнению норматива по неполной разборке АК-74.

Результаты воспитанников ВПО «Отечество» следующие:

- Строевая подготовка: 3 место
- Военизированная эстафета: 3 место
- Управление беспилотником на симуляторе: 3
- Медицинская подготовка: 1 место ⭐️
- Конкурс визиток: 3
- Соревнования по РХБЗ: 2 место
- Стрельба в лазерном тире: 3 место
- Снаряжение магазина: 2 место
- Разборка и сборка АК-74: 3 место

По информации ВПО «Отечество».

Автор:Ирина Петрова
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