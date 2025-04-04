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4 Апреля , 16:21

Президент России поддержал предложения Народного фронта по борьбе с мошенниками

Инициативы Народного фронта по борьбе с телефонным мошенничеством вошли в состав поручений главы государства.

пресс-служба Народного фронта
Фото:пресс-служба Народного фронта

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства по борьбе с телефонным мошенничеством, на котором руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов озвучил результаты опроса по этой теме и предложил решения по часто встречающимся схемам злоумышленников.

Инициативы, выработанные экспертами Народного фронта, благодаря участию в опросе жителей Башкортостана, вошли в список поручений главы государства:

— Будет проработан механизм защиты от звонков мошенников на базе анти-фрод системы. Конечно, с разрешения абонента.

— Синхронизация данных между кредитными организациями, операторами связи, правоохранительными органами и иными госорганами поможет наладить оперативное реагирование на мошеннические действия.

— Систему защиты личного кабинета на «Госуслугах» планируют усилить. Если мошенники попытаются изменить ваш логин и пароль или другие данные идентификации, кабинет будет заблокирован на некоторое время, а кредитные организации будут проинформированы о подозрительной активности. Соответственно оформить кредит от вашего лица не получится.

Кроме того, президент поручил Народному фронту продолжать мониторинг по онлайн-мошенникам ежегодно, все данные будут направляться в прокуратуру РФ.

«В последнее время Народный фронт достаточно часто обращается к жителям с просьбой пройти опросы, которые касаются разных сфер жизни. Размещены они в социальных сетях регионального отделения Народного фронта. Все ответы анализируются экспертами НФ, благодаря опросам вырабатываются предложения, и все это становится основой докладов президенту страны. Инициативы, которые вошли в перечень поручений по борьбе с телефонным мошенничеством, подтверждению тому, что опросы НФ рабочий и эффективный способ получения обратной связи от населения. Мнение каждого будет услышано», — отметил руководитель Народного фронта в Республике Башкортостан Виталий Брыкин.

Источник: пресс-служба Народного фронта

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