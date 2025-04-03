В Межвузовском кампусе застройщикам рассказали об изменениях законодательства

Участники обсудили изменения в законодательстве о жилищном строительстве по ФЗ № 214, включая новые правила долевого участия и регистрации прав собственности. Также затронули введение с 1 марта 2025 года закона об ИЖС с использованием эскроу-счетов.

«На портале Строим.Дом.РФ представлены 249 компаний, предлагающих 741 типовой проект домов в Башкортостане. Из них 108 работают с эскроу, что гарантирует безопасность вложений», — отметил замминистра строительства республики Александр Борисов.

Кроме того, участникам презентовали цифровую систему управления строительством, упрощающую взаимодействие между заказчиками, подрядчиками и контролирующими органами.

Мероприятие прошло на площадке «Точка кипения» в Межвузовском кампусе.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/26453/