Не стареют душой

Одни, как пенсионерки Зинаида, Лариса, Ирина и две Наташи в свободное время занимаются аквааэробикой, чтобы быть в форме и заботиться о близких. Другие, как ветеран здравоохранения Роза Мухаметовна Богданова, выращивают в своём саду цветы, которые дарят друзьям и соседям. Третьи, как Юрий Анатольевич Топчин, пишут книжки для детей и взрослых.

Четвертые, как садовод и грибник Михаил Иванович Неклюдов и его супруга Регина Александровна, обожают «тихую охоту» и радуют своих домашних своей вкусной добычей.

Пятые, как Михаил Иванович и Любовь Анатольевна, всё лето проводят в деревне, где выращивают овощи и фрукты…

Все они - оптимисты, не стареющие душой. И отличный пример для своих сверстников.

Марина Воронова

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