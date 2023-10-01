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Горожане. Фотоальбом
1 Октября , 12:13

Не стареют душой

Сегодня, в День пожилых людей, хочется восхититься нашими горожанами в возрасте 55+, которые продолжают оставаться активными, энергичными, деятельными, щедро дарящими тепло своих сердец окружающим.

Не стареют душой
Не стареют душой

Одни, как пенсионерки Зинаида, Лариса, Ирина и две Наташи в свободное время занимаются аквааэробикой, чтобы быть в форме и заботиться о близких. Другие, как ветеран здравоохранения Роза Мухаметовна Богданова, выращивают в своём саду цветы, которые дарят друзьям и соседям. Третьи, как Юрий Анатольевич Топчин, пишут книжки для детей и взрослых.

Четвертые, как садовод и грибник Михаил Иванович Неклюдов и его супруга Регина Александровна, обожают «тихую охоту» и радуют своих домашних своей вкусной добычей.

Пятые, как Михаил Иванович и Любовь Анатольевна, всё лето проводят в деревне, где выращивают овощи и фрукты…

Все они - оптимисты, не стареющие душой. И отличный пример для своих сверстников.

Марина Воронова

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Автор:Марина Воронова
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