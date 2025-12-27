+11 °С
Ясно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX

Горожане. Фотоальбом

Горожане. Фотоальбом
26 Апреля , 04:46
Ликвидаторы – о зоне отчуждения и взаимовыручке
Горожане. Фотоальбом
2 Апреля , 15:06
Сегодня – День единения народов России и Белоруссии
Горожане. Фотоальбом
21 Февраля , 18:59
Встреча с защитниками
Горожане. Фотоальбом
27 Декабря 2025, 11:50
Процветания, успехов, талантливых авторов и больших тиражей
Горожане. Фотоальбом
20 Сентября 2025, 07:18
Город становится чище, а люди – дружнее
Горожане. Фотоальбом
2 Августа 2025, 13:47
"Мы настоящие и в профиль, и в анфас..."
Горожане. Фотоальбом
22 Февраля 2025, 04:56
За неделю до весны
Горожане. Фотоальбом
19 Января 2025, 10:01
Освобождают город от снежного плена
Горожане. Фотоальбом
7 Января 2025, 16:11
Три истории на Рождество
Горожане. Фотоальбом
5 Января 2025, 12:21
Пусть в праздники никто не будет одинок
Горожане. Фотоальбом
30 Декабря 2024, 07:56
Празднуем всем домом!
Горожане. Фотоальбом
14 Ноября 2024, 02:21
Лицеисты помогают бойцам
Горожане. Фотоальбом
9 Ноября 2024, 08:20
Экскурсия в музей МВД России в Стерлитамаке
Горожане. Фотоальбом
25 Октября 2024, 14:01
"Я одного сейчас хочу - чтоб не кончался наш маршрут"
Горожане. Фотоальбом
9 Октября 2024, 05:46
Соль земли
Горожане. Фотоальбом
6 Октября 2024, 13:08
Дерево городу от волонтёров Победы
Горожане. Фотоальбом
3 Июня 2024, 06:50
"Журналистика - это интересно!"
Горожане. Фотоальбом
3 Мая 2024, 16:12
Общественники достойно представили Стерлитамак на VII Гражданском форуме в Уфе
Горожане. Фотоальбом
19 Марта 2024, 03:51
Артистка оркестра русских народных инструментов СГТКО Фаима Калимгулова помогает участникам СВО
Горожане. Фотоальбом
3 Марта 2024, 11:01
Первое воскресенье весны
Все материалы
Выбор редакции
Местные новости
29 Августа , 06:24
В Стерлитамаке выпустили одежду с символикой города
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru