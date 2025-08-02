"Мы настоящие и в профиль, и в анфас..."

Утро, сквер им.Маршала Г.К.Жукова. Из динамиков льются песни о десантниках. Ветераны ВДВ идут на праздник с жёнами, детьми и внуками. 2 августа - это небесно-голубые флаги "За ВДВ!" и "Никто кроме нас!", радость встречи боевых братьев и дань памяти подвигам тех, кто погиб, выполняя воинский долг.

На торжественном митинге, посвящённом 95-летию ВДВ в России, крылатных пехотинцев приветствовали депутат Государственного собрания Курултай РБ, заместитель председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Сергей Мережко, первый заместитель главы администрации ГО г.Стерлитамака Артур Гафаров, и.о.военного комиссара г.Стерлитамака и Стерлитамакского района Максим Немченко, председатель Стерлитамакского городского отделения Союза ветеранов Афганистана Сергей Балмасов, председатель Ассоциации ВДВ РБ Фанур Давлетбаев и председатель десантного братства г.Стерлитамака Станислав Алексеев.

После митинга ветераны ВДВ возложили цветы к памятнику десантникам в сквере им.маршала Г.К.Жукова, к стеле воинам-интернационалистам в Парке Победы, к памятнику воинам-десантникам в деревне Отрадовке и почтили память павших воинов на старом кладбище.