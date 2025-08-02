"Мы настоящие и в профиль, и в анфас..."

Утро, сквер им.Маршала Г.К.Жукова. Из динамиков льются песни о десантниках. Ветераны ВДВ идут на праздник с жёнами, детьми и внуками. 2 августа - это небесно-голубые флаги "За ВДВ!" и "Никто кроме нас!", радость встречи боевых братьев и дань памяти подвигам тех, кто погиб, выполняя воинский долг.
На торжественном митинге, посвящённом 95-летию ВДВ в России, крылатных пехотинцев приветствовали депутат Государственного собрания Курултай РБ, заместитель председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Сергей Мережко, первый заместитель главы администрации ГО г.Стерлитамака Артур Гафаров, и.о.военного комиссара г.Стерлитамака и Стерлитамакского района Максим Немченко, председатель Стерлитамакского городского отделения Союза ветеранов Афганистана Сергей Балмасов, председатель Ассоциации ВДВ РБ Фанур Давлетбаев и председатель десантного братства г.Стерлитамака Станислав Алексеев.
После митинга ветераны ВДВ возложили цветы к памятнику десантникам в сквере им.маршала Г.К.Жукова, к стеле воинам-интернационалистам в Парке Победы, к памятнику воинам-десантникам в деревне Отрадовке и почтили память павших воинов на старом кладбище.
Михаил Блинников служил в 2010-2011 годах, сейчас работает в газовой службе. Его дети, 9-летняя Арина и 7-летний Артём, гордятся отцом:
- Он добрый и хороший.
- Дочка и сын ждут этого праздника, - рассказывает Михаил. - Я каждый год привожу их сюда, чтобы показать, какие наши ребята бравые и смелые. Отбор в ВДВ всегда был очень жёстким. Помню, первый вопрос, который я услышал на призывном пункте: "Кто не боится высоты?". Конечно, я хочу, чтобы мой сын служил, когда подрастёт. И хочу, чтобы война закончилась.
Илья Захарович Матвеев служил в 1984-1986 годах в Фергане и в Афганистане:
– Нас из Стерлитамака призывалось человек 30, все вместе попали в Афган. Ни одного не было новобранца, который хотел бы остаться в Фергане, – вспоминает ветеран ВДВ. – Я даже знал одного товарища, который в учебке заболел желтухой и его хотели оставить в Союзе. Он всеми правдами и неправдами добился того, чтобы служить в Афгане. Люди были такие, настоящие патриоты.
– Раньше, если парень избегал службы в армии, это было позором для семьи, – говорит Алексей Петрович Обух (он служил в Чечне в 1999-2001 гг.). – Мы, служившие в ВДВ, обычные люди, просто у нас есть характер и мы выполняли свои задачи. Как воспитывать настоящих мужчин? Приучать к труду, вести начальную военную подготовку и растить их в любви к Родине.