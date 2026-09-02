Наша опора и надежда

Оксана Николаевна Волкова работает юрисконсультом в МУП «Электрические сети», до этого трудилась по любимой специальности на швейной фабрике, в Стерлитамакском троллейбусном управлении и в сфере ЖКХ.

– В Стерлитамак я переехала из Узбекистана, когда мне было 20 лет: папа вернулся в свой родной город. Уроженец Стерлитамака, в молодости по окончании службы в вооружённых силах он уехал восстанавливать Узбекистан. Там женился, родились мы с сестрой. Из-за известных политических процессов папа вернулся в Стерлитамак, и для нас этот город тоже стал родным. В детстве я часто гостила здесь и помню город на Стерле городом тяжёлой химии. К счастью, за последние десятилетия он очень изменился и с каждым днём становится всё лучше. Очень люблю парк Кирова, площадь в исторической части города: тянет к фонтанам, в те места, где можно отдохнуть от повседневной суеты. На 260-летие я желаю городу и горожанам мирного неба над головой. А развиваться и процветать Стерлитамак будет несомненно, ведь наша сила в людях – искренних, добрых и трудолюбивых.