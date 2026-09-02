Наша опора и надежда

– Стерлитамак – город с богатой историей, сильным характером и открытым сердцем. Опора Стерлитамака – это люди и предприятия, которые задали вектор развития города и трудолюбием, инициативами и любовью к малой родине вывели наш город на ведущие позиции. Наша сила – в единстве: сплочённость и патриотизм всегда были нашими сильными сторонами, – подчеркнул глава администрации Эмиль Шаймарданов, открывая церемонию награждения жителей нашего города, которые вносят вклад в его процветание каждодневным добросовестным трудом.
Сегодня город чествовал рабочих, педагогов, водителей, химиков, спортсменов, служащих, полицейских… – почётные грамоты и благодарственные письма за многолетний плодотворный труд получили более 40 сотрудников предприятий и организаций.
Оксана Николаевна Волкова работает юрисконсультом в МУП «Электрические сети», до этого трудилась по любимой специальности на швейной фабрике, в Стерлитамакском троллейбусном управлении и в сфере ЖКХ.
– В Стерлитамак я переехала из Узбекистана, когда мне было 20 лет: папа вернулся в свой родной город. Уроженец Стерлитамака, в молодости по окончании службы в вооружённых силах он уехал восстанавливать Узбекистан. Там женился, родились мы с сестрой. Из-за известных политических процессов папа вернулся в Стерлитамак, и для нас этот город тоже стал родным. В детстве я часто гостила здесь и помню город на Стерле городом тяжёлой химии. К счастью, за последние десятилетия он очень изменился и с каждым днём становится всё лучше. Очень люблю парк Кирова, площадь в исторической части города: тянет к фонтанам, в те места, где можно отдохнуть от повседневной суеты. На 260-летие я желаю городу и горожанам мирного неба над головой. А развиваться и процветать Стерлитамак будет несомненно, ведь наша сила в людях – искренних, добрых и трудолюбивых.
– С родным городом связаны все ключевые события моей жизни, – говорит Ольга Валерьевна Воронова, ведущей специалист СФ АО "Башспирт" (на предпоследнем фото). – В Стерлитамаке жили мои родители и родился мой сын. Я много лет работаю на одном предприятии и люблю свою работу. Хочу пожелать моему городу, чтобы он оставался таким же чистым и красивым и чтобы сюда всегда было приятно возвращаться из любой точки планеты.