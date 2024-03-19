+1 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Горожане. Фотоальбом
19 Марта , 08:51

Артистка оркестра русских народных инструментов СГТКО Фаима Калимгулова помогает участникам СВО

Фаима Байтуровна вместе с командой единомышленниц шьет на дому на электрической машинке для участников СВО. 

Артистка оркестра русских народных инструментов СГТКО Фаима Калимгулова помогает участникам СВО
Артистка оркестра русских народных инструментов СГТКО Фаима Калимгулова помогает участникам СВО

Термобелье, толстовки, маскировочные костюмы, плащ-палатки и пятиточечники - это необходимые и востребованные вещи для бойцов на фронте.
Ткань присылают из объединений и волонтерских движений, затем наступает очередь мастериц, которые в свой труд вкладывают любовь и заботу о чужих сыновьях, защищающих нашу Родину.

Фаима Байтуровна рассказала нам о своих замечательных родителях: "Будучи незрячими, они оба были тружениками тыла в Великую Отечественную войну. Мама вязала носки для Красной армии, отец изготавливал шоры для кавалерийских дивизий - специальные приспособления для лошадей. Тогда мы победили фашизм, вместе всей страной. Победим и сейчас!"

Спасибо всем инициативным жителям нашего города, которые помогают нашим землякам - участникам СВО!

София Касьянова

Автор:
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru