Артистка оркестра русских народных инструментов СГТКО Фаима Калимгулова помогает участникам СВО

Термобелье, толстовки, маскировочные костюмы, плащ-палатки и пятиточечники - это необходимые и востребованные вещи для бойцов на фронте.

Ткань присылают из объединений и волонтерских движений, затем наступает очередь мастериц, которые в свой труд вкладывают любовь и заботу о чужих сыновьях, защищающих нашу Родину.



Фаима Байтуровна рассказала нам о своих замечательных родителях: "Будучи незрячими, они оба были тружениками тыла в Великую Отечественную войну. Мама вязала носки для Красной армии, отец изготавливал шоры для кавалерийских дивизий - специальные приспособления для лошадей. Тогда мы победили фашизм, вместе всей страной. Победим и сейчас!"



Спасибо всем инициативным жителям нашего города, которые помогают нашим землякам - участникам СВО!

София Касьянова