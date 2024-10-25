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Горожане. Фотоальбом
25 Октября 2024, 14:01

"Я одного сейчас хочу - чтоб не кончался наш маршрут"

Эта строчка из песни "Троллейбус" в исполнении работницы Стерлитамакского троллейбусного управления Екатерины Трифоновой отражает надежды горожан на то, что экологичный вид транспорта будет развиваться.

"Я одного сейчас хочу - чтоб не кончался наш маршрут""Я одного сейчас хочу - чтоб не кончался наш маршрут"
"Я одного сейчас хочу - чтоб не кончался наш маршрут"

В СТУ состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню водителя. Работникам вручали награды разных уровней глава администрации города Э.В.Шаймарданов, председатель Совета ГО г.Стерлитамака И.А.Сыров, начальник СТУ А.В.Башкиров.

Были озвучены основные проблемы предприятия: износ троллейбусного парка и дефицит персонала. Глава Республики Башкортостан дал поручение выделить нашему городу десять троллейбусов, будет обновляться и автобусный парк. Несмотря на трудности, СТУ помогает участникам СВО и членам их семей, улучшает условия труда за счёт ремонта, с июля зарплата проиндексирована на 5 процентов, аналогичная индексация будет с ноября. Сегодня здесь трудятся 513 человек. Флагманским предприятием назвал СТУ глава администрации города Э.В.Шаймарданов, обращаясь к работникам:

– Это предприятие с богатой историей, большим опытом, и очень приятно, что вы поддерживаете все имеющиеся традиции. Спасибо вам за преданность делу несмотря ни на какие вызовы и обстоятельства. За прошлый год предприятие осуществило перевозку свыше 9 млн человек. Наша задача – обеспечить обновление троллейбусного парка. Мы подали заявки на участие в федеральных и региональных программах и надеемся только на положительный результат.

Заслуженный работник культуры РБ Инсаф Галимов, ансамбль «Иркен» и его руководитель Радик Галимзянов, солистки ГДК Айгуль Хабибуллина, Мария Зубкова и Алина Рай подарили виновникам торжества музыкальные композиции.

А самые бурные овации достались ученице детской музыкальной школы № 3 Самире Кутузовой (девочка исполнила на саксофоне татарскую народную песню «Туган як») и водителю троллейбуса Евгении Калгановой за трогательную подачу песни Андрея Устинова о её профессии:

Троллейбус мой летит вперёд, как птица,

И в жару, и в дождь, и в гололёд.

Но будь уверен и ты, и ничего не случится,

Держи крепче руль и смотри вперёд...

Альфия Фаритовна Зайнетдинова – одна из тех, кому вручили благодарственное письмо Совета ГО г.Стерлитамака.

– Я работаю кондуктором восемь лет, – говорит Альфия Фаритовна. – С людьми сейчас непросто: бывают такие пассажиры, что даже за проезд платить не хотят. Но и хороших людей много. Больше всего мне нравится работать в часы пик – обилечивать заводчан. А самые благодарные пассажиры – пенсионеры.

Желаем троллейбусному управлению процветания, рабочим – здоровья и благополучия, а нам с вами – новых троллейбусов.

Автор:Екатерина Яковлева
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