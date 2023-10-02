Подарок для мудрых людей

В украшенном зале Стерлитамакского психоневрологического интерната было организовано торжественное мероприятие, посвящённое Дню мудрых людей.

Директор учреждения Ильдар Биктимеров поприветствовал всех присутствующих. Наших сотрудников, проработавших здесь немало лет, пришли поздравить артисты Стерлитамакского районного дворца культуры и студенты многопрофильного колледжа.

Сюрпризом для бабушек стало выступление наших проживающих с калмыцким танцем. Также со сцены звучали трогательные стихи, добрые песни и слова благодарности.

В зале царила добрая атмосфера, зрители с удовольствием встречали всех выступающих, а по окончании концерта все были приглашены в столовую на чаепитие.

Райхана Латыпова очень долго ждала этот день, чтобы встретиться со своей любимой Антониной Михайловной. Они разговаривали по душам, смеялись и делились историями из жизни. В нашем учреждении Антонина Михайловна работала шеф-поваром более пятнадцати лет и ушла на заслуженный отдых.

Встреча прошла в тёплой дружеской атмосфере, гости получили заряд бодрости и положительных эмоций.